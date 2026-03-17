Во Дворце детского творчества в Южно-Сахалинске открылась фотовыставка монет Банка России «Музыка танца». Она посвящена музыкальному и танцевальному искусству.

На памятных монетах, которые выпускались в разные годы, запечатлены артисты русского балета, хореографы и композиторы. Также на них представлены сюжеты из знаменитых балетных постановок, удивительных национальных танцев и известных мультфильмов.

Посетители экспозиции узнают различные факты о музыке и танцах. Выставка расскажет, например, что общего между рок-музыкой и шаманскими ритуалами, почему бурятский танец исполняют только по часовой стрелке и как так случилось, что балет положил начало отечественной мультипликации.

«Фотостенды позволяют разглядеть мельчайшие детали редких памятных монет из драгоценных металлов и оценить мастерство художников-медальеров, которые постарались на небольших серебряных и золотых полотнах передать движения и эмоции танцоров. Выставка будет интересна посетителям всех возрастов», — рассказала главный экономист экономического отдела отделения Банка России по Сахалинский области Елена Глен.

Экспозиция открыта до 27 марта. Больше информации можно найти на сайте Музея Банка России. Там же доступны виртуальные экскурсии по главному зданию и Музею регулятора, сообщила пресс-служба ведомства.