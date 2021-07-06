Француз-разведчик, способный подслушивать разговоры по сотовому телефону, объявился неподалеку от Сахалина

Министерство обороны РФ проинформировало о том, что с 5 июля в водах Японского моря и Татарского пролива находится разведывательное судно военно-морских сил Франции «Dupuy de Lome».

По данным национального центра управления обороной РФ, за этим разведчиком установлен контроль, который ведут соответствующие силы и средства Восточного военного округа. Специализированный корабль хорошо известен российским военным, в последний раз его встречали не далее как в сентябре 2020 года в Черном море, где он участвовал в совместной с США разведоперации. В то время проходили российские стратегические военные учения «Кавказ-2020» и иностранцы внимательно за ними наблюдали.

Судя по открытым данным, «Dupuy-de-Lome» специализируется на радиоэлектронной разведке в интересах управления военной разведки Франции. Изначально разработан для размещения специального оборудования MINREM, позволяющего перехватывать и анализировать широкий спектр сигналов, в том числе спутниковых.

Две навигационные РЛС, станции спутниковых систем связи, станция предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, комплексы радио- и радиотехнической разведки – вот его основная радиоэлектронная начинка. Она позволяет перехватывать современные виды передач, в том числе сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам.

В апреле 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, этот корабль находился в Черном море вместе с американским эсминцем «Donald Cook».

«Dupuy-de-Lome» введен в строй в июне 2006 года. Назван по имени французского кораблестроителя Дюпюи де Лома. Длина корпуса судна — 100 метров, водоизмещение — 3600 тонн

Николай ПИТЕРСКИЙ.