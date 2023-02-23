И «Культурный фронт» приближает мир

Накануне Дня защитника Отечества в рамках всероссийского военно—патриотического фестиваля «Своих не бросаем!» в Южно-Сахалинске прошла акция «Культурный фронт». Сценической площадкой и концертным залом этого события стала арт-резиденция «Маяк».

С песнями о Родине, прославляющими Россию, выступили артисты Сахалинской филармонии, международного Чехов-центра, а также студенты Сахалинского колледжа искусств. Большой концерт, состоявший из трех десятков номеров, открыли солисты эстрадного театра студии «Модуляция» песней «Вперед, Россия!». Она стала своеобразным камертоном всего музыкального праздника.

А в нем прозвучали замечательные песни советских и российских композиторов, такие как «Хотят ли русские войны», «Дороги», «Я тебя Россией зову», «Надежда — мой компас земной», «Россия моя», «Я хочу, чтобы не было больше войны», «Россия-матушка!» и другие. Высокая лирика прозвучала в исполнении солистов и вокальных ансамблей. Не была забыта и сахалинская тематика.

Каждое выступление сопровождалось эффектным видеорядом, что несомненно добавило эмоциональности зрительскому восприятию. Молодежь, пусть и ретроспективно, увидела на экране страну во всей ее красе — в зелени лесов и просторе полей, в золоте куполов и березовом «ситце», синеве небес и зеркалах озер…

Отличительной особенностью акции «Культурный фронт» стала онлайн-трансляция на ОТВ и на сайте Общероссийского народного фронта, что расширило зрительскую аудиторию до масштабов страны.

Тема Родины на концерте стала сквозной, ведь именно любовь к Отечеству дает силы и мужество русскому народу, укрепляет веру наших бойцов, которых мы ждем с Победой.

Россия войны не начинает, она их заканчивает — эта мысль рефреном звучала на музыкальном празднике. И каждый, кто пришел на концерт, мог поучаствовать в сборе средств для наших военнослужащих. К Дню защитника Отечества такую акцию проводило региональное отделение Общероссийского народного фронта. На экране время от времени появлялся QR-код с необходимыми для этого реквизитами.

В тот же день в Доме культуры «Родина» состоялся замечательный сольный концерт преподавателя Сахалинского колледжа искусств Дмитрия Русанова «Мы не закончим этой памяти полет…». По сути, это была цельная композиция, посвященная Великой Отечественной войне и подвигу советского народа. В нее органично вошли кадры военной кинохроники и художественных фильмов, хореографический номер и более десятка песен. Музыку к ним Дмитрий написал на стихи своего отца Валерия Русанова. И пел с полной самоотдачей, пропуская через свое сердце каждый музыкальный образ. В том числе и тот, что создал композитор, музыкант и звукорежиссер Сахалинской филармонии Георгий Зобов, недавно побывавший на Донбассе.

Кстати, именно Георгию принадлежит идея превратить Сахалин в центральную площадку проведения трехдневного всероссийского военно-патриотического фестиваля «Своих не бросаем!» с прямой трансляцией мероприятий в интернете. 24 февраля эту инициативу подхватят еще семь столиц регионов, включая Москву, Казань, Луганск…

Вечером 22 февраля в спорткомплексе «Кристалл» публика тепло встретила концерт группы «Чичерина» с участием самой Юлии — певицы, гитаристки, композитора, заслуженной артистки РФ.

Людмила Степанец.