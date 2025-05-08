Фронтовик Георгий Хохаль поменял автомат на фотоаппарат

Отец Георгий Хохарь не любил рассказывать о войне. Говорил только: «Бил фрицев», а я и не приставал с расспросами.

Ему не исполнилось и девятнадцати, когда в апреле 1944-го он ушёл воевать. До Победы в Великой Отечественной оставался год с небольшим, но каким же он был тяжёлым! Отец успел отличиться. Получил не только благодарности Верховного Главнокомандующего, но и медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Памятью о войне с японскими милитаристами в Даляне (порт Дальний) стала медаль «За победу над Японией».

Награды отец не носил, за исключением юбилейного знака «ХХ лет победы над Германией», вручённого ему в 1965 году, и то только в День Победы с медальными планками. В послевоенное время многие фронтовики были скромными, о своих подвигах не рассказывали. Знал лично друзей-фронтовиков отца. Они тоже были молчунами, когда разговор заходил о войне, хотя все очень трепетно относились к этому празднику. Да и сам День Победы стали всенародно отмечать с середины 1960-х.

В архиве министерства обороны я разыскал материалы о фронтовом пути отца и узнал, что призвали его из Одесской области и направили на 2-й Украинский фронт замковым орудийного расчёта. Уже в сентябре 1944-го его представили к правительственной награде – медали «За боевые заслуги».

В архиве министерства обороны есть описание его подвига: «В боях с немецкими захватчиками в районе д. Токуз (Венгрия) орудийный расчёт, где замковым тов. Хохарь, встретился с противником на расстоянии 100 – 200 метров и принял бой. Своей чёткой и быстрой работой тов. Хохарь обеспечивал успех боя. Он также вёл огонь из автоматов по колонне отступающих немцев и уничтожил до 10 солдат противника. Орудийный расчёт из своего орудия уничтожил 4 автомашины, 3 миномёта, 15 повозок, до 50 солдат и офицеров противника и взял в плен 98 солдат».

В конце декабря 1944-го, как свидетельствуют архивные документы, наши бойцы прорывали оборону противника в районе венгерского села Пакозд (у озера Веленце). Шестнадцать немецких танков хотели устроить ловушку нашим передовым подразделениям, вошедшим в прорыв. Развёрнутым строем танки двинулись вперёд, ведя непрерывный огонь по нашим наступающим частям.

«Орудийный расчёт старшины Сафарова, где орудийным номером тов. Хохарь, открыв огонь по вражеским танкам, с первого снаряда поджёг один танк. Замеченную пушку противник вывел из строя».

В январе 1945-го отца, воевавшего тогда в составе 3-го Украинского фронта, представили к медали «За отвагу». До победного мая 1945-го он освобождал Венгрию, Прагу, Польшу.

В июле 1945-го Георгий Иванович оказался на Дальнем Востоке. Участвовал в военных действиях против японских милитаристов в Порт-Артуре и г. Далянь (Дальний). И к его фронтовым наградам прибавилась медаль «За победу над Японией».

После войны Георгий Иванович Хохарь влился в коллектив газеты «Суворовский натиск» г. Хабаровска. В 1948-м его командировали в п. Сокол Сахалинской области. Через год после демобилизации отец стал работать художником и фотокорреспондентом в областных газетах «Советский Сахалин», «Молодая гвардия», «По ленинскому пути», в Аниве в газете «Утро Родины», а затем снова в «Советском Сахалине».

Папа умер молодым, в 47 лет, в Аниве, где и похоронен рядом со своей мамой, моей бабушкой. Ехал делать репортаж в Южно-Сахалинск, а сердце остановилось.

В ныне оцифрованных сахалинских газетах остались отцовские рисунки, плакаты, фотографии. И это замечательно. Ведь через десятилетия я могу увидеть портреты людей и события ушедшего времени глазами родного человека. Ощутить его настроение и мысли, оценить мастерство…

Роман Хохарь.