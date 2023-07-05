ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина. Задержан сторонник украинских националистов

Об этом ТАСС сообщили 5 июля в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске пред­отвращена подготовка тер­актов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», – сообщили в ЦОС.

«По месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины», – добавили в ФСБ.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к теракту») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Последняя статья предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Гражданин заключен под стражу.

На допросе он признался, что работал по заданию СБУ и планировал после совершения преступления отправить им отчет о проделанной работе.

«Я хотел на фотоаппарат это все заснять и позже переслать СБУ», – сказал он.

Задержанный также рассказал, что серные шашки хранил у себя дома, а селитру – в гараже. По его словам, к месту теракта он собирался поехать на велосипеде ночью, чтобы меньше попадаться на камеры.