ФСБ установила личности подростков, планировавших массовую драку в ТЦ Южно-Сахалинска

Проверку провели в отношении сторонников «ЧВК Рёдан». Установлены личности, планировавшие устроить массовую драку в торговом центре Южно-Сахалинска.

«Группа подростков от 13 до 16 лет по призывам в социальных сетях и мессенджерах планировала устроить массовую драку в общественном месте. Лица, причастные к организации незаконной акции, установлены. Проводится проверка, действиям молодых людей даётся правовая оценка», — сообщили в УФСБ России по Сахалинской области.

Ведомство в рамках противодействия молодёжному экстремизму 2 и 3 марта во взаимодействии с областным УМВД и министерством образования Сахалинской области реализовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий в отношении сторонников субкультуры «ЧВК Рёдан». Минобр организовал в школах профилактическую работу с детьми и их родителями.

«Распространение материалов в сети с призывом участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, а также вовлечение в противоправную деятельность в том числе несовершеннолетних является наказуемым по действующему административному и уголовному законодательству Российской Федерации», — добавили в ведомстве.