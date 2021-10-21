Фундаментальные инициативы. Президент России поддержал предложения Валерия Лимаренко по развитию региона

Владимир Путин дал правительству РФ ряд поручений, которые касаются федерального финансирования программы переселения из ветхого и аварийного жилья, завода по производству топ­лива и модернизации Корсаковского порта.

– Это наши фундаментальные инициативы. Это то, что позволит не только дать большой импульс развитию экономики Сахалинской области, но и реально отразится на качестве жизни сахалинцев и курильчан. Строительство жилья и развитие порта уже в ближайшей перспективе даст сотни новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет, а собственное производство топлива на острове позволит значительно снизить его стоимость, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, Сахалинская область одной из первых в стране справилась с программой расселения жилфонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Островной регион стал пилотным в реализации новой программы расселения. Почти 29 тысяч человек должны отметить новоселье в ближайшую пятилетку. Валерий Лимаренко в рамках VI Восточного экономического форума обратился к президенту с предложением о федеральном финансировании новой сахалинской программы переселения из аварийного фонда. В этом году предлагается направить из федерального бюджета в Сахалинскую область 4,6 миллиарда рублей на реализацию программы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

До 1 ноября правительство РФ должно подготовить доклад о создании производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата.

До 1 декабря минтрансу и минфину России совместно с правительством Сахалинской области поручено найти возможность ускорить реализацию мероприятий по развитию морского порта Корсаков. Ранее на полях Восточного экономического форума соответствующую идею Валерия Лимаренко одобрил Владимир Путин.

Как сообщил глава области в своем выступлении, сегодня из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов уловы дальневосточников уходят в иностранные порты, например в корейский Пусан.

Обновление ключевого транспортного узла на юге Сахалина, создание логистического распределительного центра для обработки рыбы и морепродуктов поможет вернуть отечественный бизнес на российскую территорию. Вместе с ним придут новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, получит развитие производственная база. Уже есть инвесторы, готовые вкладывать средства в модернизацию порта.

Виктор ПРОХОРОВ.