Футбол приходит на смену лыжам. Островитяне демонстрируют мастерство во всех видах спорта

Победа в гостях

4 апреля футбольный клуб «Сахалин» в Коломне сыграл первый матч второго этапа первенства России по футболу среди команд ФНЛ-2 (группа 3 «Б»). Соперником был местный одноименный клуб.

На первом этапе «Коломна» одержала шесть побед, два раза сыграла вничью и дюжину раз проиграла (разница забитых и пропущенных мячей 32 – 57). Второй этап она начала с 12-ю очками (у «Сахалина» было на одно очко больше), сообщила пресс-служба сахалинского министерства спорта.

В первом тайме хозяева поля если и не доминировали, то контролировали ход игры. Гости тоже не отсиживались в обороне, отвечая «зубастыми» контр­атаками. На исходе тайма судья показал вторую желтую карточку Артуру Тихомирову, оставив «Сахалин» в меньшинстве.

На 59-й минуте «Коломна» реализовала численное преимущество.

Однако спустя 20 минут все перевернулось с ног на голову. Даниил Большунов в течение трех минут оформил «дубль», оба раза откликнувшись на передачи Яна Шанина.

Несмотря на все старания коломенцев, счет на табло больше не менялся. «Сахалин» одержал волевую победу (2:1) и поднялся на третье место в турнирной таблице. У него 16 очков. Впереди «Арсенал-2» из Тулы и «Зенит» из Пензы (оба – по 19).

Отличное начало карьеры

Сахалинские сноубордисты, воспитанники тренеров спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Ольги и Алексея Желтовых, Всеволод Щеглов и Полина Новаковская завоевали четыре медали чемпионата России по сноуборду лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования прошли на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Миассе и собрали 25 спортсменов из Московской, Новосибирской, Самарской, Са­халинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы.

Всеволод Щеглов стал обладателем золотой медали в сноуборд-кросс-слаломе и бронзовой в сноуборд-кроссе. Полина Новаковская в аналогичных дисциплинах взяла два «золота». Отметим, что для 14-летней сахалинки этот чемпионат России стал первым в спортивной карьере.

На Кубок Анны Богалий

В Новосибирске прошел заключительный этап «Кубка Анны Богалий – Skimir». В соревнованиях приняли участие 593 биатлониста из 27 регионов России в возрасте от 10 до 15 лет.

Роберт Ким из Южно-Сахалинска завоевал две серебряные и одну бронзовую медали. Юный биатлонист показал вторые результаты в индивидуальной гонке, а также в масс-старте на 4,8 км. Третье место он завоевал в гонке преследования.

Четвертым во всех трех дисциплинах стал еще один южносахалинец – Андрей Панин. В смешанной эстафете команда из островного региона пришла к финишу шестой.

«Бронза» в эстафете

Объединенная команда Сибирского и Дальневосточного федеральных округов заняла третье место в женской эстафете чемпионата России по биатлону в Тюмени. Островной регион в составе сборной на соревнованиях представляла воспитанница спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта, спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области Анастасия Батманова.

Биатлонистка Анастасия Батманова – кандидат в сборную команду РФ.

Ход конем

В Сочи состоялся чемпионат работников ОАО «РЖД» по шахматам. В течение трех дней железнодорожники сыграли девять туров по швейцарской системе.

Среди участников были воспитанники островной школы шахмат Нина Дударева (Выходцева) и ее брат Николай.

Нина Выходцева играла на третьей доске за команду Дальневосточной ЖД, а Николай Дударев – на первой доске за Октябрьскую ЖД (их первым тренером был Вячеслав Цой).

Николай Дударев показал лучший результат на первой доске (7 из 9). Нина Выходцева, набравшая на третьей доске 8 из 9, заняла второе место.

В ходе чемпионата была проведена церемония награждения победителей и призеров III онлайн-Кубка ОАО «РЖД» по шахматам. Он проходил с 23 января по 13 февраля. В этом турнире Николай Дударев завоевал бронзовую награду, а Нина Выходцева – серебряную.

Медали каратистов

Сахалинские каратисты завоевали «серебро» в общекомандном зачете всероссийских соревнований по карате WKF «Кубок успеха 2022». Традиционный турнир прошел в Новосибирске в 26-й раз и собрал более 1400 спортсменов из 25 регионов России.

Островной регион на «Кубке успеха» представляли 67 спортсменов – воспитанники спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств и южно-курильские каратисты. На их счету шесть золотых, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.