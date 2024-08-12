Футбол: «Сахалин» не смог выйти в «Космос»

11 августа команды второй лиги (дивизион «Б», группа 3) первенства России по футболу провели матчи 18 тура. «Сахалин» играл в Электростали против «Космоса».

Ранее команды соперничали три раза. 31 августа 2022 года они встречались в рамках Кубка России, 22 октября 2023 года и 28 апреля 2024 года – уже в первенстве страны. Все три раза «Космос» праздновал победу (в Кубке – 3:0, в первенстве – 1:0 и 2:0).

Таким образом, островитяне в соперничестве с «космонавтами» не только не набрали ни одного очка, но и не забили ни одного гола. К сожалению, обе серии были продолжены.

В начале первого тайма более активными были хозяева поля. На 13-й минуте Егор Пономарёв воспользовался ошибкой защитника «Сахалина» и вывел «Космос» вперёд.

Затем преимущество перешло к гостям. Однако извлечь из него голевую выгоду они не смогли. Более того, в компенсированное время Артемий Гунько забил еще один гол в ворота «Сахалина». Итог – 2:0 в пользу «Космоса», сообщила пресс-служба минспорта островной области.

– Хороший матч, плотный матч. «Сахалин» усилился, взял очень качественных футболистов. В первом тайме у нас получалось хорошо выходить из обороны, вскрывать их. Это то, о чем мы просили ребят. Второй тайм перестроились, работали по счету, – сказал наставник «Космоса» Андрей Прошин.

– Если вкратце, то первыми допустили глупейшую ошибку. Центральный защитник не должен так играть в обороне. «Космос» – организованная команда, поэтому моментов нам не предоставила. Были подходы, были ситуации, когда могли забить. Но в итоги пропустили еще. Матч – копирка в копирку, как было на Сахалине. Мы владели мячом, преимуществом, но проиграли 0:2. Поздравляю «Космос», а мы пока, к сожалению, не можем попасть в тройку лидеров, – добавил главный тренер «Сахалин» Юрий Дроздов.