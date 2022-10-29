Футбольная команда «Ноглики» в седьмой раз завоевала кубок Сахалинской области

В субботу, 29 октября, на стадионе «Спартак» состоялся финальный матч кубка Сахалинской области по футболу между командами «Ноглики»-«Сахалин-М» (Южно-Сахалинск).

По дороге к главному поединку за один из престижных трофеев «Ноглики» обыграли «Океан» (Невельск) 4:2 и «Водник» (Корсаков) 5:3 и 1:0. «Сахалин-М» разгромил «Сахалин-2» 8:0 и в тяжелом противостоянии выбил из турнира «Портовик» (Холмск) 3:2 и 3:3.

В финалах кубка эти команды уже встречались в 2019 и 2021 годах. И оба раза северяне праздновали викторию. В 2019 году-3:0, в 2021-2:1.

В финишировавшем чемпионате области соперники встречались дважды. Матчи завершились со счетом 3:1 и 2:1 в пользу «Сахалина-М». Необходимо заметить, что команда из областного центра в этом году завоевала золотые медали чемпионата. Коллектив из северного поселка-бронзовые.

Первые минуты встречи показали, что болельщиков ждет интересный, по футбольному захватывающий поединок, в котором игроки обеих команд будут, что называется, не жалеть себя и биться только за победу. Уже на исходе второй минуты «Ноглики» могли открыть счет. Однако голкипер «Сахалина-М» Андрей Скрипник сыграл выше всяких похвал.

Южане не долго оставались в долгу и тут же перешли на половину соперника и своими футбольными ребусами в атаке заставили в поте лица трудиться защиту «Ноглик». Так, за первые 45 минут матча, отличные моменты для взятия ворот северян имели Султанбек Бакытбек, Артур Строкин, Алексей Куденков.

Однако футбольные боги в этот день были на стороне «Ноглик», да и их вратарь Дмитрий Ёлкин не раз своей надежной игрой срывал аплодисменты болельщиков. Северяни порой довольно опасно огрызались и быстрыми контрвыпадами ставили защиту южан в сложное положение. По окончании первого тайма на табло стадиона красовались два нуля.

Во втором тайме рисунок игры поменялся на 180 градусов. О чем говорил играющий тренер северян Алексей Серебряков со своими игроками в перерыве матча, лично мне не известно. Но то, что «Ноглики» полностью перестроилась и перестала бояться соперника, было видно по тому, в какой футбол они заиграли.

В первую очередь ноглинцы хорошо ломали темп игры соперника. В защите они играли очень надежно, а переходя на половину соперника устраивали во вратарской площади такие цунами, что уже к 60 минуте встречи просто обязаны были дважды заставить соперника доставать мяч из своих ворот. Однако в футболе выигрывает не тот, кто много атакует, а тот, кто может забивать голы.

На 71 минуте встречи защитник «Сахалина-М» Жасурбек Абдулаев допустил грубую ошибку отдав пас в своей штрафной площади нападающему соперника Владиславу Брайцеву. И таким «царским» подарком Владислав распорядился отлично. Переиграв вратаря Андрея Скрипника он отправил мяч в пустые ворота 1:0.

Пропустив столь нелепый гол «Сахалин-М» растерялся и спустя две минуты позволил «Ногликам» провели быструю красивую атаку по правому краю. Последовала передача на левый край штрафной площади, где защита южан оставила одного Брайцева. Нападающий делает дубль и счет в матче 2:0.

Надо отдать должное «Сахалину-М». Парни не стали отбывать номер на поле до окончания матча, а включили все свои футбольные резервы и заставили соперника сконцентрироваться на защите своих ворот. На 90 минуте встречи Алексей Шапран смог сократить счет в матче до минимума 2:1. Как не старались южане сравнять счет в матче и перевести игру в дополнительные два тайма по 15 минут, соперник им этого не позволил.

Третий финал этих соперников завершается в пользу «Ноглик», а почетный трофей в седьмой раз в своей истории отправляется на годовое хранение в северный поселок.

Игорь Карпук.