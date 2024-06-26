Футбольная команда «Сахалин» завершила турнир победным матчем

В матче тринадцатого тура первенства России по футболу во второй лиге (дивизион Б, группа 3) «Сахалин» на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске встречался с ФК «Композит» (Павловский Посад) и победил со счетом 3:0.

В турнирной таблице команды расположились рядышком. Гости набрав 25 очков занимали третью строчку. В одиннадцати матчах они добились восемь побед, один поединок не выявил победителя и дважды покидали поле побежденными. При этом в ворота соперника они забили 22 мяча, в свои пропустили тринадцать. «Сахалин» расположился на ступеньку ниже. В его активе было шесть викторий, две ничьи и три поражения. В рамках первенства страны команды встречались однажды 11 сентября прошлого года. И тогда на своем поле «Композит» выиграл 3:0.

Дебют встречи был за гостями. Уже на 17 секунде наш вратарь Руслан Юнусов вступил в игру. Несмотря на то, что удар в створ ворот был не особо опасным, сам факт того, что «Композит» по-спортивному дерзко начал встречу, говорил о том, что на остров команда приехала с серьезными намерениями. Первые шесть минут гости из Московской области довольно уверенно контролировали мяч, не позволяя сахалинцам выйти со своей половины поля. При этом необходимо отметить, не смотря на тотальное преимущество в игре они не смогли создать ни одного опасного момента у ворот Руслана Юнусова.

На восьмой минуте матча «Сахалин» организовал быструю контратаку по правому краю. Кирилл Могель переиграл на втором этаже опекавшего его соперника и головой отдал пас Валерию Альшанскому, который не только смог убежать от защитника, но и переиграть голкипера гостей Валерия Костерева 1:0.

Игроки из Павловского Посада быстро оправились от футбольного нокдауна и планомерно стали раскачивать нашу защиту, выискивая брешь в обороне. Поняв, что подступы к штрафной островитян защищены довольно надежно, нападающие «Композита» предприняли обстрел наших ворот со средней дистанции. Так на десятой, одиннадцатой и пятнадцатой минутах только мастерство Руслана Юнусова не позволило сопернику праздновать успех. И вот тут на поле началось самое интересное. Игра пошла на встречных курсах. На атаки гостей островитяне отвечали опасными контрвыпадами. Увеличить счет в матче имели возможность Кирилл Могель, Антон Тимофеев, Валерий Альшанский, но в последний момент защитники гостей спасали команду от неприятностей. В первом тайме наши парни создали столько опасных моментов у ворот гостей, что их хватило бы на несколько матчей. На сорок пятой минуте мяч в сетку «Композита» едва не отправил Руслан Юнусов. Выйдя из своей штрафной площади, чтобы прервать очередную атаку соперника, он увидел, что вратарь гостей довольно далеко вышел из своих ворот и пробил в сторону рамки гостей. Огромных усилий Валерию Костереву стоило, чтобы остановить мяч на линии своих ворот.

Начало второго тайма получилось довольно веселеньким. За первые две минуты команды смогли создать по два опасных момента у ворот своих соперников. После этой вспышки «любезностей» гости вновь завладели инициативой и раз за разом заставляли трудиться в поте лица защиту «Сахалина». Нет, островитяне не выстроили автобус на подступах к своей штрафной, а продолжили играть на контратаках. На 67 минуте очередной контрвыпад хозяев завершал ударом в створ ворот Даниил Большунов. Голкипер гостей смог перевести мяч из правой девятки на угловой. Стандарт Евгений Матрахов выполнил отменно. Мяч в центре штрафной оказался у Валерия Альшанского, который мощным ударом отправил его в сетку 2:0.

На 74 минуте главный тренер «Композита» Дмитрий Серёжкин, чтобы обострить игру у ворот «Сахалина», делает тройную замену. Однако свежие силы не смогли внести перелом в игре. Более того на 78 минуте Тимофей Антонов довел счет до 3:0.

Выигрывая с крупным счетом, островитяне не стали катать вату на поле и тянуть время. До финального свистка они имели еще пару моментов, чтобы сделать счет в матче более крупным, но на завершающей стадии атак не хватало спортивного мастерства, да и голкипер гостей закрыл свои ворота на замок.

Подводя итоги домашних матчей в весенне-летний период первенства, можно открыть маленькую тайну наставника «Сахалина» Юрия Дроздова. В личной беседе, на старте сезона, он поделился со мной, что пятое место после домашней серии будет хорошим результатом. Команда закрепилась на четвертой строчке в турнирной таблице.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.