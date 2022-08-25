Футбольные баталии. Сахалинец Артем Щепанский – лучший голкипер первенства ДФО

Первая победа

ФК «Сахалин» провел два матча на первенство России по футболу среди команд второй лиги.

21 августа островная дружина играла в Липецке с «Металлургом».

В связи с травмами части игроков «Сахалин» не смог сдержать натиск «сталеваров». Хорошая игра в контратаке, реализованные стандарты принесли липчанам 6 голов. Три мяча забили в первом тайме и столько же во втором, сообщила пресс-служба клуба.

24 августа «Сахалин» сыграл перенесенный матч первого тура. В Домодедово он противостоял местному «Пересвету».

Буквально накануне матча у «Пересвета» появился новый главный тренер. Им стал Владимир Тункин.

Смена тренера зачастую дает краткосрочный импульс игрокам его новой команды, и они горят желанием проявить себя, буквально прыгая выше головы.

С футболистами «Пересвета» получилось то же самое, но с противоположным результатом. Желания у них было хоть отбавляй, а вот направить свою энергию в нужное русло они не сумели.

Этим не преминули воспользоваться гости, которые забили по два гола в концовке обоих таймов. Волевая победа «Сахалина» – 4:2. Это первая победа в сезоне.

В тройке лучших

В Уссурийске подведены итоги первенства Дальневосточного федерального округа по футболу. Путевку на финал первенства страны оспаривали юноши 2008 г. р.

– В состязаниях участвовали шесть команд. Это «СКА-Хабаровск», «Академия-Динамо» и «КСШОР» из Владивостока, «Сахалин», уссурийский «Локомотив» и «РССШФ» из Якутска, – пояснили в Дальневосточном футбольном союзе.

Без потерь прошел турнир «СКА-Хабаровск». За тур до финиша он обеспечил себе первое место и в итоге завершил соревнования со 100-процентным результатом.

Команду-по­бе­ди­тель­ни­цу тренирует Александр Сапежников, которого островные любители футбола должны помнить по выступлениям за «Нефтяник» из Ноглик и «Портовик» из Холмска в начале 2000-х годов.

Второе место заняла «Академия-Динамо». Футболисты из Владивостока забили больше всех (21 гол), а пропустили меньше всех (2 гола). Но шансов на «золото» их лишило поражение от хабаровчан (0:1).

По 7 очков набрали «Сахалин» и «Локомотив». Дополнительные показатели принесли бронзовые награды воспитанникам ОГАУ «СШ «Сахалин» (тренер Евгений Царьков).

Островитяне начали турнир с поражения от «Академии-Динамо» (1:4). Затем последовала нулевая ничья с «Локомотивом».

В третьем туре «Сахалин» вышел победителем в матче против «КСШОР» (3:1), в четвертом проиграл «СКА-Хабаровск» (1:2), в пятом победил «РССШФ» (2:1).

Авторы забитых мячей «Сахалина»: Владислав Фоменко (в матче с «Академией-Динамо»), Алексей Кириенко и Дилан Одинаев (в матче с «КСШОР»), Александр Василишин (в матче со «СКА-Хабаровск»), Олег Ким и Алексей Кириенко (в матче с «РССШФ»). Кроме того, гол в свои ворота забил Лев Устинов из «КСШОР».

Голкипер «Сахалина» Артем Щепанский был признан лучшим вратарем первенства.

Положение команд

«СКА-Хабаровск» – 15 очков. «Академия-Динамо» – 12. «Сахалин» – 7. «Локомотив» – 7. «КСШОР» – 3. «РССШФ» – 0.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.