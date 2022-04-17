Футбольный клуб «Сахалин» продолжает турне по Подмосковью

Довольно неплохо начал весеннюю часть первенства России по футболу ФК «Сахалин». На сегодняшний день клуб ведет борьбу за место в профессиональной лиге.

Для этого островитянам необходимо в группе из десяти команд в итоговом протоколе занять место в турнирной таблице не ниже седьмого.

Регламент этой подгруппы настолько запутан, что из девяти соперников нам предстоит встретиться дважды только с пятью клубами. Первые встречи состоятся на поле соперника, заключительные в Южно-Сахалинске.

Первый матч «Сахалин» провел 4 апреля в Коломне с одноименным клубом. Поединок получился довольно непростым для островной дружины. Все дело в том, что наш игрок Артур Тихомиров на 28 и 44 минутах заработал «горчичники» и, как следствие автоматом арбитр матча показал ему красную карточку.

Мало кто из специалистов верил, что, оставшись в меньшинстве, «Сахалин» сможет завершить поединок в свою пользу. К тому же на 59 минуте «Коломна» открыла счет в матче-1:0.

К чести сахалинских спортсменов они смогли не только сравнять счет в матче на 79 минуте, но и спустя 120 секунд поставить победную жирную точку-2:1. Дубль в матче сделал Даниил Большунов.

Записав в свой актив три очка, «Сахалин» был решительно настроен продолжить победную поступь по Подмосковью в Ногинске в очном поединке со «Знаменем». Увы. На этот раз игра у островитян пошла по сценарию хозяев поля.

Сегодня за этот клуб выступает Роман Павлюченко. Поклонникам футбола нет необходимости подробно описывать спортивную карьеру этого спортсмена. В составе своего клуба знаменитый футболист приедет к нам на остров в мае, и на стадионе «Спартак» сахалинские болельщики могут воочию увидеть прославленного игрока.

Что же касается самой игры, то счет в этом поединке открыл с пенальти на 44 минуте Роман Павлюченко. На 55 минуте островитяне имели отличную возможность сравнять счет в матче, но мяч предательски попал в перекладину. А спустя 10 минут сахалинцы сами себе привезли второй гол. Итог встречи 2:0 в пользу «Знамени».

Вчера «Сахалин» продолжил турне по Подмосковью. В Раменском состоялась встреча с местным «Сатурном». Погода была далеко не весенней. Порой осадки в виде дождя сменялись на снежные заряды. К тому же холодный порывистый ветер и естественный футбольный газон повышал порог сложности для игроков. Однако команды были в равных условиях, и только тот футбольный коллектив, который в этот день был лучше подготовлен физически и психологически мог рассчитывать на успех.

И к чести «Сахалина» он добился в этих далеко не футбольных условиях второй победы. Счет в матче на 35 минуте открыл Артур Тихомиров-1:0. Во втором тайме хозяева поля старались сравнять счет и по возможности вырвать победу. Насколько шла упорная борьба на поле говорит такой факт. На 80 минуту рефери встречи показал сразу две красных карточки.

Игроку «Сатурна» Тимуру Лобанову — за грубую игру, а сахалинцу Алексею Сергулеву — за неспортивное поведение. Но в усеченном составе «Сахалин» смог дожать соперника. На пятой компенсированной минуте матча Евгений Матрахов поставил окончательную точку в этой встрече-2:0.

На сегодняшний день в активе «Сахалина» 19 очков, столько же и у «Кванта» (Обнинск). По 20 очков набрали «Арсенал Тула-2» и «Зенит» (Пенза).

Впереди у островитян два поединка на выезде, а затем домашняя серия из пяти матчей на родном «Спартаке».

Игорь Карпук.