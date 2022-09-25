Футбольный клуб «Сахалин» проведет в Южно-Сахалинске 10 матчей

Завтра, 26 сентября, на стадионе «Спартак» ФК «Сахалин» встретиться в рамках первенства России по футболу с «Авангардом» (Курск). Начало поединка в 19:00.

Напомним поклонникам островной команды, что «Сахалин» проведет в родных стенах 10 матчей. Последний состоится 13 ноября.

К огромному разочарованию наших болельщиков, сегодня островной клуб «уверенно» занимает последнее место в турнирной таблице. Больно вспоминать о серии встреч, которые «Сахалин» провел на выезде, одна ничья и столько же побед при десяти поражениях. Свои ворота наша команда позволила соперникам поразить 34 раза и только 12 раз заставляла их доставать мяч из сетки свои ворот.

За последние годы это самый плохой показатель нашей футбольной дружины. Остается надеяться, что на родном поле островитяне порадуют своих поклонников не только результативной игрой, но и викториями.

Напомним болельщикам, что 30 июля «Сахалин» встречался в Курске с «Авангардом» и потерпел поражение со счетом 0:2.

Смогут островитяне взять реванш? Ответ на этот вопрос мы узнаем завтра.

Игорь Карпук.