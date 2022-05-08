Футбольный клуб «Сахалин» завоевал победу в игре на первенство России с командой «Коломна»

Вчера в матче шестого тура первенства России по футболу ФНЛ-2 гр.3 «Сахалин» принимал команду «Коломну». В упорном поединке островной клуб праздновал победу со счетом 3:2.

В текущем первенстве соперники встречались один раз. 4 апреля в Коломне наши ребята смогли добиться волевой победы со счетом 2:1. Вот и на родном «Спартаке» болельщики «Сахалина» ждали от своей команды не только интересной, но и результативной игры. Забегая вперед скажу, их ожидания сбылись.

Начало встречи, как это не странно, было полностью за гостями. Они не только по долгу контролировали мяч на половине хозяев поля, но смогли за первые восемь минут создать пару голевых моментов.

В первом случае команду выручил наш вратарь Александр Хорошилов, во втором защитники спасли свои ворота от неприятностей.

На восьмой минуте «Сахалин» смог провести первую атаку на ворота соперника. Она развивалась по левому краю настолько стремительно, что защитникам «Коломны» пришлось проявить все свое спортивное мастерство, чтобы отправить мяч на угловой. Первый стандарт получился довольно опасным, и соперник вновь выбивает мяч за пределы поля. Следует новая подача углового и наш защитник Муртази Алихвердов на втором этапе переигрывает всю защиту соперника и головой отправляет мяч в створ ворот. Голкипер «Коломны» Александр Рябинкин бессилен помочь своей команде, но в последний момент мяч с линии ворот выносит Вячеслав Дмитриев.

После этого момента островная команда все чаще стала «гостить» на поле соперника и создавать опасные моменты.

На семнадцатой минуте отличную многоходовую комбинацию провела наша команда. Иван Яковлев с мячом ворвался в штрафную, вышел один на один с вратарем гостей, но в последний момент защитник «Коломны» в отличном подкате смог спасти свою команду от неприятностей. Спустя две минуте Олег Булатников на правом краю ушел от двух защитников, прострелил вдоль ворот, но Максим Азаренков не смог завершить эту атаку и вместо мяча сам оказался в воротах.

Гол, что называется назревал. И он состоялся. На двадцатой минуте гости нарушили правила в двух метрах от линии штрафной площади своих ворот. Евгений Матрахов не только смог отличным ударом обвести стенку из пяти игроков «Коломны», но и уложил мяч в самую паутинку в левый угол от вратаря-1:0.

«Сахалин» продолжал диктовать свой рисунок игру гостям. На тридцать пятой минуте наши ребята закрутили карусель у ворот соперника. Все закончилось тем, что недозволенным приемом гости уложили на газон в штрафной площади Евгения Матрахова. Сам пострадавший отлично пробил пенальти-2:0.

Казалось, что с таким счетом команды уйдут на перерыв. Увы. На компенсированной минуте первого тайма «Коломна» провела отличную быструю многоходовую атаку по центру поля и вывела Вячеслава Галушина один на один с Александром Хорошиловым. Наш голкипер не смог выручить команду и «Сахалин» получил гол в раздевалку-2:1.

Второй тайм островитяне начали довольно резво. Забеги на ворота соперника смотрелись довольно эффектно, но вот КПД их оставался низким. Команда поймала свой ритм, при этом брака и оплошностей хватало. То, что хозяева не смогут носиться по полю все 45 минут как те самые гориллы из клетки, было понятно изначально. Поэтому от команды все болельщики ждали результативной атаки.

И «Сахалин» добивается желанного! На 54-й минуте «Коломна» вновь нарушает правила в 18 метрах от своих ворот. Евгений Матрахов закрутил мяч в правый от вратаря верхний угол и на табло загорелось 3:1. Первый хет-трик Матрахова в профессиональной футбольной карьере.

Почувствовав свою силу, островитяне продолжали играть так, как пожалуй давно не играли на родном «Спартаке». И соперник, откровенно говоря, задергался. На 57-й минуте наши ребята устроили такое цунами в штрафной площади соперника, что каким чудом счет не стал 4:1, сложно даже объяснить.

За тридцать секунд мяч дважды попал в штангу, еще два раза в перекладину и на закуску два раза с линии ворот его выносили защитники «Коломны». А спустя три минуты счет стал 3:2. «Сахалин» прозевал контр-выпад по центру поля и Артем Шостак сократил счет в матче.

И вот здесь пульс игры поменялся. Наши ребята стали допускать много ошибок на приеме мяча и в игре в пас. Как следствие, им не удалось удержать игру на том уровне, на котором хотелось. И все же они смогли дотерпеть и сохранить победный счет.

14 мая «Сахалин» принимает «Знамя» (Ногинск), которое вчера на своем поле разгромило «Арсенал Тула-2» со счетом 4:1. Гости из Ногинска сохранили отличные шансы сохранить место в профессиональной лиге и на остров они едут только за победой. И, как говорил Николай Старостин, «Победы добивается тот, кто этого больше хочет».

Начало матча 14 мая в 19:00.

Игорь Карпук.