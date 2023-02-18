Гала-концерт сахалинского фестиваля «Своих не бросаем» увидит вся страна

С 22 по 24 февраля в островном регионе состоится всероссийский музыкально-патриотический фестиваль. Идея проведения масштабного мероприятия родилась во время поездок сахалинских артистов на Донбасс и была поддержана на федеральном уровне.

Выступления в рамках фестиваля пройдут в Южно-Сахалинске и будут доступны к просмотру в телеэфире и онлайн во всех регионах Российской Федерации, включая освобожденные территории. Участие в гала-концерте примут именитые и набирающие популярность звезды российской эстрады. Среди них Юлия Чичерина, Ольга Кормухина, Джанго, группы «СерьГа», «Ва-Банкъ», «7Б» и другие артисты и творческие коллективы.

Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, культура и музыка – не менее важное оружие, чем пушки, самолеты и танки. Песня поддерживает сахалинских бойцов, их семьи и объединяет всех людей, говорящих на русском языке. Фестиваль «Своих не бросаем» на всероссийском уровне является еще одним вкладом в общее дело победы, способом выразить гордость за каждого жителя страны и поддержку тем, кто защищает ее рубежи в настоящий момент.

По признанию участниц сахалинского дуэта «Вишня», сестер Арины и Дианы Головиных, во все времена песня вместе с воинами встает в один строй, доходит до глубин человеческой души и помогает побеждать. «Возвращайтесь» в их исполнении прозвучит со сцены фестиваля, словно молитва каждой женщины, взывающей о защите сыновей, братьев и мужа. «Своих не бросаем» также станет площадкой для премьеры видеоклипа на версию песни «Жить», исполненную артистом Чехов-центра Алексеем Солдатовым в дуэте с Ларисой Долиной.

– Мы готовим четыре песни, написанные до поездок на Донбасс и сразу после, – рассказал исполнитель, композитор, аранжировщик и автор песен Георгий Зобов. – Все началось с песни «Отец Сахалин» в исполнении Алексея Солдатова. Песню «Жить» я написал, будучи в дороге. «Лети» впервые прозвучала во время второго посещения донецкого Шахтерска. «Возвращайтесь» создана уже под впечатлениями от увиденного в зоне СВО. Жители новых регионов России отзываются, что эти произведения про них и для них. Их исполняют не только сахалинские артисты, но и донбасские коллективы.

22 февраля и 23 февраля в рамках фестиваля пройдет акция «Культурный фронт». С 17:00 в арт-резиденции «Маяк» будут выступать артисты Сахалинской филармонии, Чехов-центра и колледжа искусств. Эфир будет вести региональный телеканал ОТВ.

Также трансляция будет доступна на сайте Общероссийского Народного Фронта onf.ru.

Масштабное музыкальное мероприятие завершится в пятницу, 24 февраля, грандиозным гала-концертом в «Кристалле» (начало в 18:00). В нем примут участие Юлия Чичерина, Сергей Бобунец, Джанго, Ольга Кормухина, группы «7Б», «Ва-Банкъ», «СерьГа».

На сцену выйдут островные деятели культуры – Южно-Сахалинский камерный оркестр, фольклорный ансамбль «Белые росы», народный ансамбль танца «Экзотика», театр танца Drevo, Дмитрий Русанов, Алексей Солдатов и дуэт «Вишня», а также артисты из Донецкой и Луганской народных республик – «Собор» (ЛНР), Аким Апачев (ДНР), Наталья Качура (ДНР), сообщает пресс-служба регионального правительства.