Гармония природы и комфорта. Благоустроенные места досуга в Ногликах напомнят об истории района

С прошлого года в райцентре выражение «пойти на заставу» ассоциируется с предложением пойти отдохнуть в новорожденном местном парке. Названием своим он обязан пограничникам, чья застава когда-то располагалась в этом месте. Потом ее убрали, но память о ней осталась в названии улицы – Пограничная. Теперь же о пограничных войсках будет напоминать и парк в центральной части поселка.

Его обустраивали два года – с 2020 по 2022 – в рамках проекта инициативного бюджетирования. На этой территории площадью свыше 11 тыс. кв. м появились зоны отдыха и для мам с колясками и малышей, и для дошколят и младших школьников, а также спортплощадки для детей постарше с баскетбольными сетками и тренажерами. Для спокойного отдыха – смотровая площадка на берегу протекающей по Ногликам Тыми.

«Застава» быстро стала местом притяжения местных жителей и приезжих – здесь назначают встречи, сюда приходят отдохнуть с семьей и пр. Общественники решили сделать парк еще более комфортным, вместе с администрацией сформировали в эскизах необходимые обновления и в нынешнем году выдвинули на голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Планируется, что в случае победы уже в следующем году там появятся новые пешеходные дорожки, фонари, скамейки оригинальных форм. Украсят парк кустарники и газоны. Естественно, будут установлены урны, – рассказала куратор проекта Христина Октябрьская. – Природные ландшафты будут гармонично сочетаться с благоустроенным пространством.

Таким образом, парк «Застава» станет местом для проведения активного и культурного отдыха жителей всех возрастов.

Помимо обустройства парка жители Ноглик хотели бы преобразить площадку возле другого излюбленного места культурного отдыха – районной библиотеки на улице Академика Штернберга. Здесь можно будет проводить библиотечные мероприятия и праздники. Но для этого место нужно облагородить. Ногликский ландшафт позволяет это сделать.

В частности, положить тротуарную плитку, установить фонари, скамейки с урнами и обустроить сцену, где можно подключать звуковую и светомузыкальную аппаратуру. Все это можно будет создать в едином стиле, создающем атмосферу праздника.

– В случае победы на голосовании районная библиотека станет узнаваемым, интересным и статусным местом в Ногликах, – говорит Христина Октябрьская. – Площадь такого культурного пространства составит 832 квадратных метра.

В том, что проект «Жилье и городская среда» способен превратить задумки в реальность, жители Ноглик могут убедиться совсем скоро. Примерно со следующего месяца, как только земля прогреется, начнутся работы по воплощению в жизнь идеи, получившей большинство голосов в прошлом году. Это излюбленная зона отдыха местных жителей, расположенная на северном выезде из поселка. В народе за ней закрепилось название «Перекоп», и не все могут сказать, откуда оно пошло.

А появилось оно после того, как в прошлом веке в этом месте перекопали участок реки Тымь – тогда возникло искусственное озеро. Здесь стали отдыхать в теплое время года, рассказал куратор проекта депутат районного собрания Дмитрий Решетов. Люди давно просили местные власти благоустроить территорию. Такую возможность и дал проект «Жилье и городская среда». Совместно с районным активом в мэрии составили наброски будущего облагороженного пространства. Проектировщики постарались учесть все высказанные пожелания. В скором времени на «Перекопе» появятся беседки, дорожки из тротуарной плитки, скамейки, детский игровой комплекс. Предусмотрено место для мусорного контейнера. Все будет обустроено в единой архитектурной концепции.

Антон СМОЛЯКОВ.