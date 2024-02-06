В Южно-Сахалинске проходит Гастрокэмп – 2024. Впервые не только в регионе, но и в России

За неделю команда шеф-поваров мирового уровня во главе с президентом Международного эногастрономического центра и членом правления Российского союза туриндустрии Леонидом Гелибтерманом посетят заведения областной столицы и выдадут свои рекомендации. Вместе с участниками фестиваля «НаВажный фест», который начнется 16 февраля, кулинарные гуру проработают рецепты из местных продуктов, с корюшкой и навагой в том числе. Лучшие из блюд войдут в книгу региональной кухни.

Помимо этого, в гастрономическом пространстве «Жарим Варим» проходят мастер-классы как для профессионалов кулинарной отрасли, так и для любителей. Все желающие могут посетить лекции, понаблюдать за работой поваров и узнать секреты современной высокой кухни. Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте Go Sakhalin.

Как отметил министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев, цель гастрокэмпа – формирование понятия «островной кухни», которая становится известной далеко за пределами региона.

Оценить работу шеф-поваров смогут сахалинцы и гости региона 10 февраля на гастро-шоу. В пространстве «Жарим Варим» подведут итоги, отберут блюда для гастрономического марафона и вручат сертификаты участникам.

А на «НаВажном фесте», с 16 по 29 февраля, в 16 заведениях Южно-Сахалинска каждый сможет не спеша продегустировать новые блюда островной кухни.

Анастасия КАРАМУШКИНА.