Газ – это хорошая экономия. Предприятия Южно-Сахалинска могут перевести свои котельные на экологичный вид топлива

Ряд крупных предприятий Южно-Сахалинска готовятся перевести свои котельные на газ. Компании заключают договоры на технологическое присоединение, прокладывают внешние и внутренние сети, а также выполняют другие работы, чтобы уже в этом году иметь возможность подключиться к более экологичному и экономичному топливу.

Газификация городского округа — одно из приоритетных направлений для администрации Южно-Сахалинска и мэра города Сергея Надсадина — куратора регионального проекта «Зеленая экономика». Наравне с масштабными работами по подключению к газу частных домовладений также особое внимание уделяется переводу на голубое топливо предприятий.

– Задача администрации — сопровождение предприятий в вопросах газификации на всех этапах. В настоящее время на территории города действует 52 объекта, на которых планируется запустить газовые котельные, 18 из которых уже заключили договоры на технологическое присоединение. Большую заинтересованность в том числе проявил бизнес, – рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Практически в завершающей стадии работы по монтажу газового оборудования на предприятии ЗАО «Сахалинагропромснаб», которое специализируется на снабжении агропромышленного комплекса региона необходимым оборудованием, техникой и запчастями. Площадь помещений, которые необходимо отапливать в холодное время, составляет около двух тысяч квадратных метров. В настоящее время в качестве топлива используется солярка и керосин. Как отмечает генеральный директор предприятия Даниил Николаев, подключение в газу позволит экономить на отоплении примерно в пять раз.

– Разработали проект по газификации. Определили подрядную организацию для выполнения необходимых работ. Прокладка внешнего и внутреннего газовода завершена. Осталось сделать оформление и провести пусконаладочные работы, – отметил Даниил Николаев. – Затраты на энергоресурсы имеют огромное значение при производстве любой продукции. Много общаюсь с коллегами, которые изготавливают строительные шлакоблочные материалы, деревянные конструкции. Работа таких предприятий всегда связана с использованием специализированного оборудования, которое потребляет большое количество топлива. И, конечно, после подключения на газ работать будет намного проще.

Помощь бизнесу по подготовке к газификации оказывает администрация городского округа. Как отметил Даниил Николаев, со специалистами администрации всегда можно проконсультироваться, получить всю необходимую информацию.

Среди крупных предприятий, которые также планируется подключить в ближайшее время, – ООО «Колос» и другие. Также у города есть планы по подключению 12 предприятий, работающих на автономных котельных, к сетям центрального теплоснабжения, что также будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Подробная информация о газификации юридических лиц размещена на официальном сайте администрации города. Также получить консультацию можно в департаменте городского хозяйства по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).