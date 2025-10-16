Газ пришел в село Озерское Корсаковского района

В селе Озёрское Корсаковского района завершилось строительство газовой котельной. До конца текущего года к ней будет подключено 46 многоквартирных домов, где проживает более 1300 человек.

В Сахалинской области по решению губернатора Валерия Лимаренко коммунальная инфраструктура переходит на использование газа, сообщает пресс-служба регионального правительства. Для этого модернизируются действующие угольные котельные или запускаются новые. Сейчас в островном регионе строится 16 газовых котельных в Долинском, Корсаковском, Поронайском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Анивском и Макаровском муниципальных округах. В прошлом году объекты энергетики на экологически чистом топливе заработали в сёлах Чапаево, Раздольное и Соловьёвка Корсаковского района, а также в городе Корсакове. По мере готовности распределительных сетей будут переведены на экологически чистое топливо объекты в Холмском, Смирныховском, Томаринском и Невельском районах.

– Цель этой масштабной работы – обеспечить стабильность теплоснабжения и повысить его качество. Также мы хотим сделать чище воздух в наших населённых пунктах, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Мощность новой газовой котельной – 9 МВт. Объект полностью автоматизирован, поэтому постоянное присутствие рабочего персонала не потребуется. До конца года к котельной будут поэтапно подключаться многоквартирные дома, а также социальные объекты – больница, общеобразовательная и спортивная школы, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. После этого мы остановим действующую угольную котельную.

Возведение газовой котельной в селе Озёрское началось в 2023 году.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов, уже установлены дымовая труба и блочно-модульное здание котельной, выполнены монтаж и обвязка внутреннего технологического оборудования, обустроены все внутриплощадочные сети, подготовлено аварийное топливное хозяйство. Идёт оформление разрешительной документации.