Газ пришёл в село Ключи

Специалисты компании «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод для догазификации села Ключи городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Протяжённость газопровода составляет более 2 км. Газовики выполнили первичный пуск газа и проверили сети на герметичность.

Новый газопровод создал техническую возможность для подключения 114 домовладений села. К настоящему времени с жителями заключено 58 договоров на догазификацию, свыше 80 % из них исполнены, в ряде домов уже пользуются сетевым природным газом.