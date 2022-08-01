Газ вместо угля. Жители Тымовского района все активнее пользуются природным газом

Заявки на переход частных домов на голубое топливо подали 650 жителей, а всего планируется подключить к экологически чистому топливу жилье 1200 тымовчан. Но не для всех эти траты по карману.

Разговор об этом зашел на недавней встрече первого заместителя губернатора области Сергея Байдакова с местными жителями.

В Южно-Сахалинске и Анивском районе льготным категориям граждан возмещают часть расходов на покупку внутридомового газового оборудования. Первый заместитель главы региона поручил проработать такую же меру поддержки и для жителей Тымовского района.

Стоит отметить, что на Сахалине жильцам компенсируют до 152 тысяч рублей на подключение газовой инфраструктуры к домам. В других регионах таких компенсаций нет, там доводят газ только до границ земельного участка, а остальные работы надо оплачивать самим.

Еще раньше в Тымовском муниципалитете запустили пять котельных на голубом топливе: три – в райцентре и по одной в Кировском и Красной Тыми. В этом году должны ввести экологически чистые объекты в Ясном, Зональном, они заменят угольные котельные. Также в этом году капитально отремонтировали улицу 18-го Партсъезда в райцентре, обустроили уличное освещение на улице Таежной в селе Воскресеновка. До 10 сентября свет появится также на Совхозной и Школьной в Зональном.

На встрече тымовчанам сообщили, что программа расселения аварийного жилья будет действовать, пока все нуждающиеся не получат комфортные квартиры. Еще одна хорошая новость – в этом году планируется проектирование новой поликлиники: земельный участок уже выделен, а сам объект включен в инвестиционную программу и будет строиться с участием федерального бюджета.

Вопрос, который тоже волновал жителей, – судьба территориального общественного самоуправления (ТОС) в селе Молодежном. Оно позволяло за счет субсидий из областного бюджета решать насущные проблемы населенного пункта.

Сельчане рассказали, что в нынешнем году, как всегда, подготовили заявку в министерство ЖКХ, но ее вернули с формулировкой, что сейчас денег нет. Оказалось, эта ситуация разрешима: недостающие средства на ТОСы будут выделены осенними поправками в бюджет.

– Нельзя загубить такую хорошую инициативу, – сказал Сергей Байдаков руководству регионального министерства. – Почему Южно-Сахалинску вы дали финансирование на ТОСы? Дайте и Молодежному.

Всего на встрече с жителями Тымовского района прозвучало около трех десятков вопросов. Часть обращений напрямую адресована региональным министрам, которые провели прием перед встречей с первым заместителем губернатора. По всем вопросам будут даны поручения, если их не исполнят, то вынесут на заседание правительства области.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Справка

В 2022 году в Тымовском районе сдали два дома на 32 квартиры в селе Зональном и дом на 3 квартиры в селе Арги-Паги. Возводится жилье в Тымовском, селах Адо-Тымово и Красная Тымь.

32 километра асфальта уложат в 2022 году на участке от Тымовского до Ноглик.