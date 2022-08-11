Газета – лучший подарок. В нашу редакцию пришло письмо с хорошей идеей

Мои бабушка с дедушкой в этом году отмечают 50-летний юбилей свадьбы, которая состоялась 12 августа 1972 года. Хочу сделать им подарок в виде газеты, вышедшей в свет в их памятный день. Женились они в Невельске. Сейчас живут в Москве. Буду очень вам признательна, если поможете найти тот выпуск газеты в электронном варианте.

С уважением, Галина Терешина. г. Южно-Сахалинск.

Редакция газеты «Советский Сахалин» с удовольствием присоединяется к поздравлению замечательной внучки Галины. Желаем юбилярам-землякам, отмечающим золотую свадьбу, доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения!

Галине мы отправляем электронную версию газетного номера. А всем читателям сообщаем: вы тоже можете последовать примеру нашей читательницы и преподнести такой же подарок именинникам или юбилярам. Им, несомненно, будет интересно узнать, каким же был тот памятный для них день в контексте истории Сахалинской области.

Наше издание оцифровано за период с 1925-го по август 2022 года. Чтобы найти нужный вам номер, в поисковой строке Яндекса следует написать: «Сахалин и Курилы – острова утренней зари. Электронная библиотека СахОУНБ».

Увидев на мониторе компьютера список периодических изданий, дважды «кликните» строку: «Советский Сахалин». Развернется таблица с указанием количества номеров, выходивших с января по декабрь начиная с 1925 года.

«Кликнув» мышью, к примеру, цифру, указывающую на число августовских номеров газеты за 1972 год, немного подождите. Вскоре в правом верхнем углу монитора появится файл (10) pdf, который начнет загружаться необходимой информацией.

Как только загрузка закончится, «кликните» на красный значок с английскими литерами pdf. И вот перед вами электронная версия искомого газетного номера. Не огорчайтесь, что текст мелкий. В левом верхнем углу монитора найдите знак «меню», а в нем – строчку «масштаб» и увеличьте размеры текста на величину, удобную для просмотра газетного номера.

Найденную статью или целый номер сохраните на рабочем столе монитора и распечатайте на принтере. Успехов!