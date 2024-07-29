Газета «Советский Сахалин» поздравляет юбиляра

90-летний юбилей отметила старейший полиграфист области, заслуженный работник культуры РСФСР Валентина Николаевна Прощенко.

В минувшую субботу с подарками и поздравлениями к ветерану приехали коллеги – журналисты газеты «Советский Сахалин».

Представители администрации города Южно-Сахалинска тоже посетили юбиляра и вручили В. Н. Прощенко памятный подарок и приветственный адрес от мэра Сергея Надсадина. Глава города отметил, что профессионализм и преданность делу Валентины Николаевны всегда были примером для коллег и всего журналистского сообщества региона.

С 1975-го по 1991 год она работала директором издательства Сахалинского обкома КПСС. Отвечала за финансово-хозяйственное обеспечение областных газет «Советский Сахалин», «Молодая гвардия», «По ленинскому пути», а также еженедельника «Сахалинский вестник» и издания обкома партии «Блокнот агитатора». По-матерински опекала молодых журналистов. Проработала в этой хлопотной должности до 1991 года – ухода КПСС с политического олимпа и ликвидации издательства. Опытного хозяйственника приняли в редакцию газеты «Советский Сахалин» заведующей финансово-хозяйственным отделом, где она проработала до выхода на пенсию.

Валентина Прощенко родилась в 1934 году в Ленинграде. Отец – инженер – погиб на войне. В родном городе окончила школу, а затем Ленинградский полиграфический техникум.

Молодого техника-технолога наборного производства направили на Дальний Восток. В типографии г. Свободного Амурской области началась её карьера. Переехав в Невельск, она возглавила местную типографию. Затем новое назначение – в издательство обкома КПСС.

Общий трудовой стаж Валентины Николаевны – 41 год, из них половина на вредном типографском производстве, связанном с металлами. За профессиональные успехи отмечена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и ведомственными наградами.

Желаем Валентине Николаевне здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы со стороны близких и отличного настроения.

Вячеслав ВЯЧИН.