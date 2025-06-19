Газета «Советский Сахалин» стала дипломантом всероссийского конкурса

Экспертный совет всероссийского конкурса Союза журналистов РФ «10 лучших газет России 2025» проанализировал дизайн и контент газет, веб-сайты, проектную деятельность и работу редакций в социальных сетях.

В номинации «Лучшие проекты и очерки, посвящённые 80-летию Победы» дипломом награждена редакция общественно-политической газеты «Советский Сахалин» за проект «Летопись Победы в «Советском Сахалине».

Поздравления совсаховцам! Это уже пятая по счёту победа в этом престижном профессиональном всероссийском конкурсе.