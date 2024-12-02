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Газете «Сахалинский нефтяник» – 95 лет!

Анна Исайкина проводит экскурсию.

До октября 1929 года Оха не была городом и даже посёлком. Просто местность с некоторым количеством бараков и нефтяных вышек. Но местность перспективная, богатая природными ресурсами, прежде всего нефтью. Для освоения этих ресурсов со всех концов страны на север Сахалина приезжали люди. Им было интересно и важно знать, что происходит в стране и мире, но увы, не было местных средств массовой информации. 22 апреля райком партии принял решение о необходимости создания газеты в Охе.

Буклет, подготовленный сотрудниками архива.

Руку помощи протянул «Советский Сахалин». Главная газета области приступила к работе четырьмя годами раньше. Её издательство находилось в Александровске-Сахалинском. «СовСах» выделил небольшой штат типографских специалистов, а также необходимые в их работе печатные шрифты и видавшую виды печатную машинку.

В архивах сохранились данные о том, что долго не было попутного судна для доставки всего этого в Оху. Во второй половине октября подвернулась оказия: люди и оборудование отправились в путь на борту парохода «Тунгус». Он прибыл к пристани Кайган, которая впоследствии стала портпунктом, 29 октября. А 24 ноября уже вышел первый номер «Сахалинского нефтяника».

Это первая районная газета области, в то время она была органом Охинского районного комитета профсоюза горнорабочих, а впоследствии – Охинского горкома КПСС и городского Совета.

Интересно, что первые номера печатали на той самой старенькой пишущей машинке, присланной коллегами по перу из Александровска. Начинали с тиража 70 экземпляров, а в дальнейшем газета перешла на режим выхода 5 раз в неделю и тираж составлял уже 300 экземпляров.

По случаю 95-летнего юбилея «Сахалинского нефтяника» в государственном архиве Сахалинской области 29 ноября открылась выставка под названием «Сахалинский нефтяник»: 95 лет в центре событий Охинского района».

Одна из её создательниц, научный сотрудник отдела информации, публикации и научного использования документов государственного архива Сахалинской области Анна Исайкина провела любопытную экскурсию.

На выставке представлены уникальные документы разного времени, фотографии, газетные номера: всё, что рассказывает и об издании, и о жизни самого северного района области – Охинского.

Посетитель может узнать многое о довоенном и военном периодах, о 1960-х и 1990-х, ну и конечно о современной жизни района.

Архивисты провели кропотливую и объёмную работу, использовали при подготовке выставки материалы государственного исторического архива области, краеведческого музея, Охинского архивного отдела, государственного архива Хабаровского края, областной универсальной научной библиотеки, Охинского краеведческого музея. Всего представлено более сотни экспонатов.

Выставку можно посетить до 31 января с 10 до 17 часов. Выходные дни: суббота и воскресенье. Адрес в Южно-Сахалинске: ул. Дзержинского, 72. Справки можно навести по телефону 468-169.

Ярослав САФОНОВ.

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