Газету приятно читать

Уважаемая Татьяна Анатольевна!
От всей души и сердца поздравляем Вас и весь коллектив газеты «Советский Сахалин» со 100-летним юбилеем!
Уверены, каждый сахалинец и курильчанин с самого детства с удовольствием читает газету. В «Советском Сахалине» всегда интересные и актуальные новости, яркий авторский и творческий подход журналистов к делу.
Спасибо Вам за публикации об истории Сахалина и Курил, о знаменательных событиях. Отдельная благодарность Вам за интересные материалы о настоящих тружениках всех отраслей – от строительства, медицины и рыболовства до авиации, спорта, нефте- и угледобычи.
Несмотря на множество новых форматов средств массовой информации, «Советский Сахалин» сохранил классическую форму выпуска и её приятно читать. Также далеко не каждое предприятие заслуженно может сказать: «Мы работаем уже 100 лет и продолжаем успешно работать!».
Желаем Вам, трудовому коллективу «Советского Сахалина» и ветеранам издания всего самого доброго – благополучия, здоровья и, конечно, творческих успехов!
С юбилеем!
П. В. ГОМИЛЕВСКИЙ, мэр Южно-Курильского муниципального округа Сахалинской области, Н. Л. САВОЧКИНА, председатель Собрания Южно-Курильского муниципального округа Сахалинской области.