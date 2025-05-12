Газету приятно читать

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

От всей души и сердца поздравляем Вас и весь коллектив газеты «Советский Сахалин» со 100-летним юбилеем!

Уверены, каждый сахалинец и курильчанин с самого детства с удовольствием читает газету. В «Советском Сахалине» всегда интересные и актуальные новости, яркий авторский и творческий подход журналистов к делу.

Спасибо Вам за публикации об истории Сахалина и Курил, о знаменательных событиях. Отдельная благодарность Вам за интересные материалы о настоящих тружениках всех отраслей – от строительства, медицины и рыболовства до авиации, спорта, нефте- и угледобычи.

Несмотря на множество новых форматов средств массовой информации, «Советский Сахалин» сохранил классическую форму выпуска и её приятно читать. Также далеко не каждое предприятие заслуженно может сказать: «Мы работаем уже 100 лет и продолжаем успешно работать!».

Желаем Вам, трудовому коллективу «Советского Сахалина» и ветеранам издания всего самого доброго – благополучия, здоровья и, конечно, творческих успехов!

С юбилеем!

П. В. ГОМИЛЕВСКИЙ, мэр Южно-Курильского муниципального округа Сахалинской области, Н. Л. САВОЧКИНА, председатель Собрания Южно-Курильского муниципального округа Сахалинской области.