«Газпром гелий сервис» произвел тестовую отгрузку кислорода на Сахалин

Пробная партия жидкого кислорода отгружена в рамках пусконаладочных работ Гелиевого ХАБа во Владивостоке.

Танк-контейнер с продукцией направлен в порт Корсаков, как экспериментальная партия для проработки логистического маршрута будущих поставок СПГ на острова Курильской гряды.

По информации компании, в настоящее время «Газпром гелий сервис» ведет подготовительную работу по проекту создания производственной СПГ-инфраструктуры и автономной газификации Сахалина и Курильских островов. Компания приняла участие в разработке и подготовке технико-экономического анализа, изучены основные технические и технологические решения строительства комплекса сжижения природного газа.