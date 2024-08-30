«Газпром» оценил прибыль от покупки доли в операторе «Сахалина-2»

«Газпром» предварительно оценил прибыль от покупки в марте текущего года за 94,8 млрд рублей группой компаний 27,5-процентной доли в операторе проекта «Сахалин-2» – компании «Сахалинская энергия» – в 167,39 млрд рублей, говорится в отчете газового холдинга.

В марте 2024 года группа приобрела долю в размере 27,5% в ООО «Сахалинская энергия» за 94,8 млрд рублей, оплата произведена денежными средствами. В результате совершения сделки доля «Газпрома» в «Сахалинской энергии» увеличилась до 77,5%.

«В результате сделки признана прибыль от выгодной покупки в предварительной оценке 167,386 млрд руб.», – говорится в отчете. Окончательные результаты оценки справедливой стоимости будут отражены в консолидированной финансовой отчетности в течение двенадцати месяцев с даты приобретения.

(ТАСС).