Суббота, 31 августа, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

«Газпром» оценил прибыль от покупки доли в операторе «Сахалина-2»

«Газпром» предварительно оценил прибыль от покупки в марте текущего года за 94,8 млрд рублей группой компаний 27,5-процентной доли в операторе проекта «Сахалин-2» – компании «Сахалинская энергия» – в 167,39 млрд рублей, говорится в отчете газового холдинга.

В марте 2024 года группа приобрела долю в размере 27,5% в ООО «Сахалинская энергия» за 94,8 млрд рублей, оплата произведена денежными средствами. В результате совершения сделки доля «Газпрома» в «Сахалинской энергии» увеличилась до 77,5%.

«В результате сделки признана прибыль от выгодной покупки в предварительной оценке 167,386 млрд руб.», – говорится в отчете. Окончательные результаты оценки справедливой стоимости будут  отражены в консолидированной финансовой отчетности в течение двенадцати месяцев с даты приобретения.

(ТАСС).

 

Предыдущая статья
Движение навстречу студентам
Следующая статья
Двух авиадебоширов сняли с направлявшегося из Хабаровска на Сахалин рейса
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ