Газпромбанк примет участие в реализации социально-важных сахалинских инвестпроектов

В Южно-Сахалинске 15 февраля произошло важное событие – правительство региона и Газпромбанк подписали соглашение о реализации в ближней и среднесрочной перспективе целого ряда проектов, имеющих большую социальную значимость для жителей Сахалина и Курил. Речь идет о многомиллиардных вложениях в развитие социальной и транспортной инфраструктуры на островах.

Комментируя это событие, глава региона Валерий Лимаренко сообщил некоторые подробности:

— Подписан документ о строительстве крупного хирургического комплекса. Стоимость этого объекта чуть больше 9 млрд рублей. Он значимый, большой, важный для региона. У области таких ресурсов нет, поэтому поддержка Газпромбанка принципиально важна.

Кроме того, принято решение строить 4 новых поликлиники: в Холмске, Углегорске и двух — в Южно-Сахалинске. И в этом случае собственных ресурсов у области недостаточно, ведь около 2 млрд рублей требуется на строительство только одной поликлиники. Сейчас эти объекты занесены в «дорожную карту», которую мы подписали – как говорится, еще чернила не высохли. При этом договорились, что в нынешнем году подпишем на сей счет соглашение…

Губернатор перечислил и другие объекты, получившие поддержку Газпромбанка: строительство современной общеобразовательной школы в Южно-Сахалинске и строительство кампуса, предусматривающее около 11 млрд рублей капитальных вложений.

По кампусу региональное правительство и банк планируют обратиться в министерство образования для выделения государственного гранта в размере около 60 процентов от стоимости проекта, а дальше «подключатся» рыночные деньги.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что на самом деле портфель проектов в рамках подписанной «дорожной карты» гораздо объемнее. В нем немало проектов, запланированных на более далекую перспективу. О них региональные власти расскажут подробнее в дальнейшем.

Подписанию соглашения предшествовали обстоятельные переговоры с руководством Газпромбанка и большая работа специалистов, просчитывавших экономические модели в течение года. Стороны остались довольны результатами – все было сделано оперативно и очень квалифицированно.

По словам Романа Панова, первого вице-президента Газпромбанка, Сахалинская область является одним из приоритетных стратегических партнеров банка. Регион наращивает портфель инвестиционных проектов.

— Банк уже реализует ряд проектов в области. Например, ранее было подписано соглашение по строительству многофункционального порта в Поронайске, — отметил Роман Панов. – Считаю, взаимодействие Газпромбанка с губернатором Лимаренко и его командой, правительством Сахалинской области, налажено максимально эффективно.

Владимир СЕРГЕЕВ.