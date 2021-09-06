Где белые паруса? Опытный яхтсмен Владимир Никулин ратует за возрождение славных традиций парусного спорта на Сахалине

Несколько дней назад в акватории у Корсакова можно было видеть эффектную картину. Прибрежные воды бороздил трехмачтовый красавец учебный фрегат «Паллада», а рядом с ним двигалась небольшая яхта. «Паллада» только что снялась с якоря и покидала порт, не поднимая паруса. Яхта же стремительно двигалась на всех парусах, напоминая белую птицу. У штурвала стоял южносахалинец Владимир Никулин.

Неожиданная встреча

Старожилы портового города хорошо помнят времена, когда в морском прибрежье яхты не были редкими гостями. Действовал местный яхт-клуб, в нем занимались подростки, будущие мореплаватели. И уж они бы точно не упустили шикарную возможность сопроводить большой парусник на виду у всего города. Это была бы гораздо более эффектная картина!

– В тот вечер мы решили выйти в море семьей, пару часов подышать свежим воздухом, – рассказал В. Никулин. – Совершенно случайно узнали, что парусник «Паллада» находится в Корсакове и должен продолжить путь в порт приписки Владивосток. Об этом нигде не сообщалось. В конце июня парусник заходил в Корсаков. Тогда «Паллада» направлялась в дальний путь по следам мореплавателя Витуса Беринга, с посещением Камчатки, Чукотки, Курил. В столице Приморья парусник должен присоединиться к международной регате… Большому кораблю – большое плавание.

А что же с малыми парусными судами, яхтами в портовом городе Корсакове? К сожалению, здесь не работает яхт-клуб. В 1995-м году действовала детская парусная секция. Произошел пожар, яхты сгорели. Потом развалилась база океанического рыболовства (БОР), финансировавшая эту секцию. На этом и была поставлена точка.

Хорошо, что в Холмске и Невельске, благодаря энтузиастам Михаилу Хайретдинову и вице-президенту региональной федерации парусного спорта Михаилу Смолякову, удалось сохранить яхт-клубы. В Корсакове попытки реанимировать яхтенный спорт к успеху, увы, не привели.

К слову, до 1990 года в регионе действовало 4 яхт-клуба: в Холмске, Невельске, Корсакове и Углегорске. С приходом рынка начались проблемы…

Первая яхта – первая любовь

Владимир Никулин – известный врач, заведущий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики областной больницы. Его супруга, Елена Дмитриевна, тоже доктор, руководит медицинской службой этого же учреждения здравоохранения.

Владимир Григорьевич покоряет моря на яхте, ныряет с аквалангом, путешествует по острову на своем грузовичке, увлечен рыбалкой и охотой. Елена Дмитриевна тоже не прочь попутешествовать, а также проверить свою меткость в стендовой стрельбе по тарелочкам…

– В начале 1980-х я увлекся подводным плаванием. Наша бригада из трех аквалангистов от Южно-Сахалинского рыбозавода выезжала на озеро Буссе на лов трепангов. Так и совмещали приятное с полезным. К тому же хотелось и себя проверить. Я раньше жил на Курилах, школу заканчивал там, так что к морю любовь давняя, – рассказывает Владимир Никулин. – Занимались подводным плаванием, на острове Монерон побывали. Захотелось бывать в таких местах, куда ни доехать, ни дойти.

Я вспомнил про удивительного человека, Юрия Максимилиановича Кенсицкого. Он с 1959-го по 1991-й годы был заведующим отделением хирургии железнодорожной больницы. Увлекался охотой, подводным плаванием и был опытным яхтсменом. Когда я студентом проходил на Сахалине практику, видел эту яхту на территории больницы. Кенсицкий ее там ремонтировал. В 1996-м году я попросил знакомых свести меня с ним.

Юрий Максимилианович в то время уже вышел на пенсию, жил на даче, и его яхта находилась там же. Мы с единомышленниками втроем приехали к нему в гости. Не с пустыми руками, конечно, с угощением. В результате взаимовыгодно решили вопрос – он стал ездить на японской машине практически без пробега по Сахалину, а мы втроем вскладчину приобрели яхту. Она носила название «Бриз».

К слову, эта яхта относительно недавно получила вторую жизнь. Я приобрел в Приморье пластиковую, современной постройки. Ту самую, на которой сопровождал «Палладу». Название мне не нравится – «Черная жемчужина», но дети настояли на сохранении имени. Старенький «Бриз» примерно неделю назад перекочевал в село Троицкое Анивского района. В селе, как известно, действует приход Александра Невского православной церкви. Настоятель – отец Сергий, в прошлом военный, летчик-пограничник. Он очень интересуется яхтенным делом. Занимается с детьми, вместе изучают особенности устройства настоящей морской яхты. Отец Сергий взялся ее восстановить с Божьей помощью. Я сначала засомневался – яхта ведь деревянная, дело трудоемкое. Но настрой решительный, все должно получиться!

Что за море без парусов?

Главной нашей гаванью стало село Первая Падь в Корсаковском районе. Отсюда мы на «Бризе» отправлялись в походы под парусом. Не раз бывали в Японии для участия в традиционной ежегодной международной регате. Там-то, в Хакодате, и состоялось мое первое знакомство с красавицей «Палладой», ровно 20 лет назад. В 2001 году проходила парусная гонка из Хакодате в Аомори через Сунгарский пролив.

Соревнования по парусному спорту «SEIKAN CUP» японцы проводят каждый год, они посвящены важному для этой страны историческому событию – открытию туннеля между островами под Сангарским проливом. Наши соседи, яхтсмены из Приморья, участвуют в этой регате постоянно и показывают отличные результаты. От Сахалина прежде участвовали 3 – 4 яхты, сейчас, к сожалению, нет.

– Обидно очень, что на острове, где сам Бог велел развивать парусный спорт, он лишь в зачаточном состоянии, – делится переживаниями Владимир Никулин. – Ведь это же интереснейшее дело, целый мир с романтикой и приключениями, незабываемыми воспоминаниями на всю жизнь… Вот чем можно и нужно увлечь наше подрастающее поколение! Обязательно нужно возрождать детский яхт-клуб в Корсакове. Холмские яхтсмены говорят, что им нужно с кем-то соревноваться на Сахалине, да не с кем.

Между прочим, чем больше в соревнованиях участвует клубов, тем выше их статус. В Приморье же сумели сохранить старые традиции парусного спорта. Там между яхт-клубами даже существует жесткая конкуренция. А у нас? Какая уж конкуренция, друг другу бы помочь, чтобы дело совсем не заглохло…

Много ли на Сахалине осталось таких же яхтсменов-любителей, как я? В Первой Пади можно насчитать от силы десяток яхт. Остальные все перешли на современную технику, рассекают на моторных катерах. Не хочется верить, что паруса могут остаться только в прошлом.

Ярослав САФОНОВ.