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Где будут рыболовные участки?

Фото: ВКонтакте.

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко принял участие в парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ. Законодатели обсуждали законопроект об увеличении срока, на который закрепляются «рыбные» квоты под инвестиции, с 15 до 20 лет. А также сроки проведения кампании по переоформлению рыболовных участков в нынешнем году.

В нашем регионе в пользование предоставлено 503 рыболовных участка для промышленного рыболовства. Первый пакет – все рыболовные участки Долинского района, а их 33 – рассмотрен  комиссией по определению границ рыболовных участков. Они прошли все согласования и в ближайшее время будут включены в перечень рыболовных участков Сахалинской области.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор области Валерий Лимаренко поставил задачу министерству активизировать работу по утверждению границ рыболовных участков в географических координатах с учётом предстоящей кампании по переоформлению договоров пользования на новый срок.

 

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