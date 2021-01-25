По поручению губернатора Валерия Лимаренко с 25 января представителей некоторых социальных категорий будет обзванивать робот. Жителям расскажут о том, когда и где можно приобрести рыбу по доступной цене.

– Мы заинтересованы в том, чтобы жители Сахалинской области получали оперативную информацию о реализации свежевыловленной рыбы. Сегодня запускаем проект по автоматическому информированию жителей по телефону. Робот будет звонить пенсионерам, ветеранам и другим категориям льготников, проживающим в Холмске, Корсакове, Южно-Сахалинске и Аниве. В этих городах будут реализовывать свежевыловленный минтай и треску, – рассказал руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Охлажденную свежевыловленную рыбу, доставленную напрямую с промысла компанией ООО «Прибой-Восток», 26 января смогут приобрести жители юга острова.

Свежая рыба по минимальным ценам поставляется благодаря договоренности, достигнутой между агентством по рыболовству Сахалинской области и рыбодобывающим предприятием, а также работе администраций муниципальных образований с торговыми компаниями-операторами. Так, рыбодобывающее предприятие отпускает минтай по 50 рублей за килограмм, треску – по 60. Розничные цены с учетом транспортных расходов варьируются: на минтай – от 55 до 85 рублей, треску – от 78 до 90 рублей. В зависимости от сезона ассортимент рыбы будет меняться, сообщила пресс-служба областного правительства.

Информировать сахалинцев о предстоящей продаже свежевыловленной рыбы будут за день. В перспективе к проекту присоединятся и другие муниципалитеты.

Виктор КОЛОТОВ.