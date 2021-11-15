Где мой автобус? Вопросы, волнующие многих

В читательских письмах в «Советский Сахалин» много вопросов об организации автобусного сообщения между двумя муниципалитетами: Юж­но-Сахалинском и селами Анивского района.

В частности, жительница Анивского района Людмила Устинова интересуется, когда установят автобусные павильоны на остановках «Центральная» (Терем) и «Автомастерские» в Троицком? Люди, живущие в Невельском городке (микрорайон села Троицкое. – Прим. ред.), уже более 5 лет добиваются изменения расписания движения маршрута автобуса номер 222. Днем интервал составляет от 40 минут до 1,5 часа.

Отменили маршрут 117, который ходил через Федоровку, жителям неудобно.

Большая разница в интервалах. С улицы А. Матросова в с. Троицкое идет лишь 222-й маршрут, больше в город добраться нечем. Перерыв в час. Автобусы других маршрутов за это время проезжают по 3 – 4 раза, а 222-го нет. Например, автобусы 63-го маршрута ходят через каждые 5 – 7 минут. Расписание на остановках либо вообще отсутствует, либо не соответствует действующему.

Последний автобус из Южно-Сахалинска в Троицкое теперь отходит очень рано, в 20 часов 10 минут. Раньше автобусы ходили до гораздо более позднего времени.

Редакция попросила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ри Гир Сон прокомментировать поднятые читателями вопросы.

«По действующему законодательству межмуниципальным называют маршрут регулярных перевозок в границах не менее двух муниципальных районов одного субъекта РФ. Муниципальный же действует в границах одного поселения, городского округа, субъекта РФ.

Схемы движения автобусов по межмуниципальным автобусным маршрутам №117 «Южно-Сахалинск – Новотроицкое – Южно-Сахалинск», № 222 «Южно-Сахалинск – Троицкое – Южно-Сахалинск», № 333 «Южно-Сахалинск – Троицкое – СНТ «Ягодка» – Троицкое – Южно-Сахалинск» и расписания движения автобусов установлены по результатам общественных слушаний жителей сел Троицкое и Новотроицкое.

Маршруты обеспечивают транспортную доступность между муниципальными образованиями Анивский городской округ и городской округ «Город Южно-Сахалинск».

Перевозки осуществляются в соответствии с госконтрактами на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на межмуниципальном маршруте.

На маршрутах № 222 и № 333 перевозчиком является МУП «Транспортная компания» городского округа «Город Южно-Сахалинск», на маршруте № 117 – ИП Юн Юлия Еногиевна.

На трех названных маршрутах перевозки выполняют автобусы среднего класса МАЗ-206 по установленным расписаниям, размещенным на сайте министерства в разделе: «Информация для граждан – Расписания движения» (https://mintrans.sakhalin.gov.ru/grajdanin/grafik/).

Кроме того, посмотреть движение автобусов в реальном времени можно в интернете на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

Время движения автобуса № 222 от начального остановочного пункта до конечного составляет 1 час.

Интервалы движения автобусов по маршруту ¹ 222 составляют от 17 до 35 минут в часы пик и от 35 до 50 минут в межпиковое время. Время отправления последнего рейса от остановочного пункта «Земляничные холмы» в г. Южно-Сахалинске 20.58, от остановочного пункта «Улица Матросова» – в 21.58. С учетом движения автобусов в одном направлении по маршрутам № 222 и № 333 до с. Троицкого интервалы движения автобусов составляют от 5 до 25 минут.

Для обеспечения транспортной доступности между селами Троицкое и Новотроицкое установлен муниципальный маршрут № 107

«с. Новотроицкое – с. Троицкое». Расписание движения автобусов по этому маршруту размещено на сайте администрации Анивского городского округа в разделе: «Район – Гостям города – Расписания движения общественного транспорта» (https://aniva.sakhalin.gov.ru/city/turizm/raspisanie/).

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа по маршрутам ¹ 117, 222, 333 рассчитываются на основании приказа региональной энергетической комиссии (РЭК) Сахалинской области от 25.10.2019 ¹ 54 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным муниципальным и межмуниципальным маршрутам», который размещен на сайте ведомства в разделе: «Тарифы – Перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)» – https://rec.admsakhalin.ru/tariffs/obshestv-transp-krome-zhd/.

По вопросу установки павильонов на автобусных остановках «Центральная» (Терем) и «Автомастерские» сообщаем, что автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Холмск является автодорогой федерального значения, в связи с чем запрос об установке павильонов направлен в Хабаровск, в адрес ФКУ ДСД «Дальний Восток» (федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства». – Прим. ред.)».

Подготовил Ярослав САФОНОВ.