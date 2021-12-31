Где мой черный пистолет? Ответ на этот вопрос узнали через тридцать лет

За новогодним столом наша семья всегда с улыбкой вспоминает забавную историю, которая произошла… 40 лет назад.

Моему двоюродному брату было тогда года четыре. Его мама работала в ночную смену и вечером привела его к нам ночевать. В этот день у него появилась мечта мальчишек всех времен – черный игрушечный пистолет с пистонами. Что такое оружие для мужчины, даже детсадовского возраста, – понятно. Тем более, что в те времена выбор детских забав в магазинах был невелик.

Малыш весь вечер скакал по квартире с полюбившейся игрушкой и, если давал кому-нибудь ее посмотреть, то только дяде Толе, которого безмерно любил.

Не знаю, как уж он уснул, с пистолетом или без. Но утром все проснулись от громкого плача – где полюбившаяся игрушка? Действительно, она бесследно исчезла.

К поискам пропажи вынуждена была подключиться вся семья. Заглядывали в каждый угол нашей квартиры: под кресла, даже отодвинули от стены тяжеленный диван. Но безрезультатно.

Зареванный малыш, потеряв надежду, обреченно промолвил: «Это дядя Толя взял с собой, когда уходил на работу».

Все, конечно, смеялись… Но игрушка-то на самом деле пропала!

Ну а ничего не подозревающий дядя Толя, вернувшись домой, был крайне удивлен выдвинутым в его адрес обвинением.

С того дня прошло без малого 30 лет. Когда при очередном ремонте со сдвинутого с места дивана отвалилась спинка, оттуда вывалился… потерянный игрушечный пистолет. Как он туда закатился, неведомо никому.

К тому времени дядя Толя уже ушел в мир иной, брат уже сам стал дядей для своих племянников. А детский пистолетик остался в воспоминаниях о том замечательном времени, когда все были живы и самой большой трагедией была потеря игрушки.

Анна Губарькова.