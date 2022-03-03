Где на Сахалине купить охлажденную рыбу? Посмотрите на портале ГеоИС

Ежедневно обновленные сведения о точках продажи свежего улова с минимальной наценкой вносятся в единую систему портала ГеоИС.

Глава региона поставил задачу перед руководителями муниципальных образований организовать продажу свежевыловленной рыбы по сниженным ценам на территории городских округов с периодичностью не реже 2 раз в неделю.

В итоговую стоимость для жителей заложены минимально возможные затраты торговых предприятий: розничная наценка и транспортные расходы.

– Была создана информационная система, работающая по принципу «единого окна». Теперь не нужно отслеживать разные источники, чтобы найти адрес соответствующей торговой площадки, – рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Для получения сведений об адресе и времени реализации, цене и ассортименте нужно открыть страницу ГеоИС и через меню «Карты» зайти в раздел «Свежая рыба». После чего выбрать интересующий городской округ – точками будут обозначены места продажи на текущую дату. И перейти в раздел «Узнать больше».

Информация обновляется на сайте ежедневно в 11.00 – данные собирают и направляют сотрудники муниципальных образований., сообщает пресс-служба регионального правительства.