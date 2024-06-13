Иван Федорович Крузенштерн ступил на пляж Анивы в 40 километрах от Южно-Сахалинска в 1805 году

На краеведческой лекции в областной научной библиотеке знаток островной истории Константин Чепурный рассказал сахалинцам о высадке на остров участников первого кругосветного плавания под командой Ивана Крузенштерна. Краевед работал с историческими документами, чтобы найти точные подтверждения даты посещения Сахалина и мест высадки. По его утверждению, путешественники в мае 1805 года высадились на сахалинский берег на территории современных Анивского и Корсаковского районов.

Русские военные корабли «Надежда» и «Нева» совершили кругосветное плавание в 1803 – 1806 годах. Экспедицию формально проводила Российско-Американская компания – предприятие таким образом искало удобные пути снабжения поселенцев на Камчатке и в имперских владениях на Аляске. Стратегической целью было закрепление России на Тихом океане. Потому государство, взяв на себя финансирование большого морского похода, поставило русским офицерам задачи: подкрепить присутствие страны на Сахалине и Курилах, установить дипломатические отношения с Японией и вывести меха Аляски – основной продукт Российско-Американской компании – на рынок Китая.

В августе 1803 года шлюпы «Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна и «Нева», которой управлял Юрий Лисянский, вышли из Кронштадта. Корабли прошли через Балтику и Северное море к Англии, пересекли Атлантику, дойдя до Бразилии. Обогнув мыс Горн, экспедиция посетила крупные острова в Тихом океане. После дошла до Гавайев. Где бы ни останавливались корабли, участники экспедиции делали заметки и зарисовки для отчёта, собирали местные артефакты и живность.

«Надежда» напоминала Ноев ковчег, – писал в воспоминаниях лейтенант Ермолай Левенштерн, участник плавания. – В трюмах плыли живые свиньи и домашняя птица. Где-то в европейских водах на палубу залетела трясогузка, она совсем не боялась людей и садилась на руки. Здесь же обитали кошка с собакой и два енота. В Бразилии почти все члены команды купили себе попугаев, а Фёдор Толстой-Американец (граф из рода Толстых, русский офицер и авантюрист. – Прим. ред.) приобрёл макаку».

На Гавайях корабли разделились – «Нева» пошла к Аляске, а «Надежда» отправилась на Камчатку, а затем в Японию, где команду фактически взяли в плен, объяснив это необходимостью согласовать дальнейшие дипломатические решения с императором Страны восходящего солнца. 192 дня мореплаватели провели у японцев «в гостях». Это время Крузенштерн тратил и на то, чтобы уточнить голландские, французские и английские карты, оказавшиеся весьма неточными.

Наконец, император прислал известие с тем, что он отказывает русским в дипломатической связи и торговле, но снабдит корабль припасами. И «Надежда» пошла к берегам Сахалина, чтобы в мае 1805 года встать на якорь в заливе Анива.

– Обратите внимание, насколько точно Крузенштерн описывает время в дневнике: 14 мая в 10 часов 18 минут проход мыса Крильон, – уточнял на лекции важные детали историк Чепурный.

Специалист ещё раз подтвердил: одна из групп моряков Крузенштерна высадилась на Сахалин рядом с современным анивским селом Песчанское. Примерно там, где сегодня разбита большая прибрежная зона отдыха. По мнению Константина Чепурного, давно пора поставить у этого пляжа памятный стенд, перечислив на нём фамилии участников экспедиции. В этом списке, кстати, окажется Фаддей Беллинсгаузен, будущий адмирал и первооткрыватель Антарктиды. К берегам Сахалина он подходил в качестве офицера шлюпа «Надежда».

Историк упомянул о документальном казусе ворот-торий, которые обнаружила другая группа подчинённых Крузенштерна в районе современного Корсакова. По запискам офицеров невозможно определить точное место, но они утверждают, что в 1805 году там находилось главное место японской торговли в заливе Анива.

Офицеры Макар Ратманов и Ермолай Левенштерн опознали на месте японский храм, а вот тории приняли… за виселицы. О чём писали в дневниках с удивлением и негодованием, предположив, что японцы приготовили у храмов устройства для казни айнов, казавшихся русским добродушными и услужливыми.

Пляж или, точнее, прибрежная зона отдыха, расположенная на месте высадки спутников Крузенштерна, – популярное место отдыха жителей ближайшего районного центра и Южно-Сахалинска. Добраться до него можно на автобусе № 111, который регулярно ходит к заливу Анива от железнодорожного вокзала областной столицы. Час, который вы проведёте в пути, пролетит незаметно, так как маршрут пройдёт по живописной и широкой долине и по мосту через красивейшую сахалинскую реку Лютогу.

Зона отдыха на побережье залива снабжена спортивными площадками, детскими аттракционами, туалетами. Рядом с площадкой для автомобилей работают небольшие кафе. Впрочем, никто вас не осудит, если вы прихватите воду и продукты для пикника в местных магазинах и уберёте за собой получившийся мусор.

Николай ШЕЛЕПОВ.