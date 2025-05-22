«Где обещанный газ и наши деньги?». Ответ на вопрос обманутых сахалинцев ищет следствие

Теперь ни газа, ни денег

Руководительница управляющей компании два года назад собрала с жильцов многоквартирного дома в Южно-Сахалинске более 3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение технической инвентаризации для перевода на газ системы отопления. Как сообщили в региональном управлении МВД, на призыв откликнулось более 40 собственников квартир. Люди перевели требуемые деньги на счёт «управляйки». А дальше тишина: компания обязательства не выполнила и средства доверчивым жильцам не вернула.

Через какое-то время история повторилась: руководительница вновь организовала дополнительный сбор средств. На сей раз – на выполнение электромонтажных работ для увеличения электрической мощности для индивидуального подключения отопительных приборов. Итог тот же: работы не были выполнены, деньги «растаяли».

Мошенничество выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Южно-Сахалинску. Следствие установило, что руководительница перевела эти деньги со счёта компании на личные счета — свои и близких родственников.

Было возбуждено два уголовных дела по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их объединили в одно производство, расследование продолжается.

К слову, по этой статье предусмотрены наказания вплоть до лишения свободы на 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей…

Прощай, лицензия

В государственной жилищной инспекции Сахалинской области, как выяснилось, прекрасно знают, о какой управляющей компании идёт речь. В её адрес неоднократно выдавали предписания на устранение нарушений требований жилищного законодательства. Предписания систематически не исполнялись, в связи с чем юрлицо привлекли к административной ответственности.

Мэрия Южно-Сахалинска передала находившиеся в ведомстве этой «управляйки» многоквартирные дома во временное управление другой организации (до выбора способа управления собственниками помещений или до проведения конкурса).

В инспекции считают действия руководительницы управляющей компании по сбору средств на реконструкцию системы теплоснабжения дома по улице Горького незаконными.

«Вопросы о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта, о переустройстве и (или) перепланировке помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, и, как следствие, сбор денежных средств на проведение данных работ относятся исключительно к компетенции общего собрания собственников помещений», – говорится в официальном ответе на запрос редакции.

О пользе бдительности

Вот как прокомментировал ситуацию юрист, независимый эксперт, уполномоченный на проведение экспертизы на коррупциогенность, член межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства объектов недвижимости в островном регионе, председатель общественного совета при региональном управлении МВД России Денис Адылов:

– Всё, что касается содержания общего имущества многоквартирных домов (МКД), однозначно решается только сообща, на общих собраниях жильцов. Если УК требует какие-то сборы, выплаты, взносы, владелец собственности в многоквартирном доме вправе запросить документы, основания для таких платежей.

Другой аспект: всё должно быть прозрачно. Любая УК обязана ежегодно отчитываться о расходах, понесённых на текущее содержание общего имущества МКД. Это отражено в Жилищном кодексе РФ. Сейчас всё происходит в электронном виде, квитанции приходят в приложение сервиса «Госуслуги», которое называется «Мой дом». Тарифы, которые действуют в МКД и выставляются жильцам, обязательно должны быть опубликованы в государственной информационной системе ГИС ЖКХ. По адресу или названию УК можно найти свой дом и проверить все данные. Если они отличаются от тех, что указаны в квитанции, есть право сделать запрос в УК о предоставлении детального расчёта платежей. Его можно сделать в электронном виде через ГИС ЖКХ. Информация должна быть предоставлена в течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса.

Первичный контроль за деятельностью управляющих компаний, которые в своём большинстве частные, осуществляют сами жильцы многоквартирных домов, так что людям необходимо проявлять инициативу.

Уголовное дело по растаявшим миллионам будет расследовано, главный фигурант понесёт наказание. Но при этом у следствия могут возникнуть вопросы и к совету МКД, к его председателю, который призван защищать интересы граждан. Ведь на то их и избирают.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P. S.

В случае недобросовестной работы управляющей компании жители региона могут обратиться в Госжилинспекцию (ГЖИ) Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, оф. 220 либо онлайн через авторизацию в системе ГИС ЖКХ по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

Личное обращение гражданина через ЕСИА – это требование федерального законодательства для возможности проведения внеплановой проверки и принятия мер реагирования.

Помимо этого, обратиться в региональную ГЖИ можно в рабочее время по телефону «горячей линии» 8 (4242) 43-24-20.