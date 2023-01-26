Где отдохнуть ребенку летом? 1 февраля начнется прием заявлений на приобретение путевок в детские лагеря

Министерство образования области предлагает школьникам провести весенние и летние каникулы увлекательно, с пользой для души и тела.

Принимать детей на отдых будут три загородных оздоровительных лагеря. Это «Чайка», «Юбилейный» и «Лесное озеро». Записать в один из них ребенка можно только через информационную автоматизированную систему «Е-услуги. Образование» detsad.admsakhalin.ru. Для этого родителю необходимо иметь регистрацию на портале Госуслуг.

До оформления электронного заявления рекомендуем ознакомиться на сайте министерства образования в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей» с разнарядкой по районам в региональные лагеря, чтобы уточнить наличие квот на предоставление путевок. Здесь же для родителей размещены инструкция по заполнению документов и другая полезная информация. Подробную консультацию по вопросам записи можно получить по телефону 8 (4242) 51-55-38, пояснили в ведомстве.

Официально кампания по приему заявлений на приобретение путевок начнется 1 февраля в 9 часов, а завершится 20 февраля в 18 часов. Сегодня родители могут потренироваться в оформлении такого обращения. Электронная площадка будет работать в тестовом режиме по 27 января.

7 марта на своем сайте министерство образования разместит реестр принятых заявлений. Выдача путевок начнется 9 марта.

Евгения ДМИТРИЕВА.