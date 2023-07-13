Где продать клубнику со своего участка?

Для горожан, имеющих приусадебные и дачные участки, предусмотрены места, где можно реализовать излишки урожая. Свободная продажа овощей и зелени разрешена с 1 мая по 20 ноября.

На территории городского округа организовано 11 площадок на 75 мест для садоводов-любителей (две площадки в Южно-Сахалинске, девять – в планировочных районах и селах).

Также на семи ярмарочных площадках в Южно-Сахалинске выделено 171 место для садоводов-огородников.

С адресами всех мест можно ознакомиться на сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

На площадках граждане имеют возможность законно торговать излишками сельхозпродукции, выращенными на приусадебных участках.

За консультацией можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации областного центра по телефонам: 300-738 (1,7) 300-737 (2).