Где пройти реабилитацию ветерану СВО?

Государственный фонд «Защитники Отечества» – это точка входа в медицинские, психологические и социальные виды реабилитации.

Здесь за демобилизованным участником спецоперации будет закреплён социальный координатор, который подскажет, как получить статус ветерана, поможет с оформлением положенных ему социальных выплат, направит на психотерапевтический приём или в медицинское учреждение, поспособствует в получении необходимых лекарств, технических средств реабилитации, окажет содействие получению санаторно-курортного лечения.

Обратиться к социальному координатору в Южно-Сахалинске можно в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Больничная, 34 или по телефону: 8 (4242) 55-74-10.

Филиал работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Подпишитесь на телеграм-канал сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» https://t.me/ZaOtechestva65, чтобы следить за новостями о его работе и задавать интересующие вас вопросы.