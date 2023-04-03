Где прячется хищник? Клевое место

В апреле на Сахалине, пока еще остаются островки ледового припая в морском прибрежье, рыболовы-любители не оставляют попыток ловить корюшку-зубатку. Затем продолжают подледный лов разной рыбы уже на озерах, в лагунах, на реках.

Многое в поведении рыб и, соответственно, в характере рыбалки зависит от гидрологической обстановки весной. Об этом подробнее рассказал наш постоянный консультант кандидат биологических наук и заядлый рыболов с большим стажем Виталий Никитин.

До помутнения вод можно успешно добывать кунджу, красноперку в реках, у мест, где эта рыба зимовала. Здесь она сконцентрирована в больших количествах.

Теплеет вода в реках – молодь тихоокеанских лососей везде уже на плаву, это привлекает хищных рыб. Не прочь полакомиться мальками гольцовые рыбы, например кунджа. Во время схода талых вод она поджидает лакомую добычу в нижнем течении малых рек, впадающих в озеро или лагуну.

Крупную кунджу ловят в предустьевых участках Лютоги, Фирсовки, Дудинки, Богатой, а хищников помельче – в притоках этих рек.

Кунджу хорошо ловят на воблеры, а также на уснувшую рыбку. Во втором случае отлично себя показывает простейшая снасть, включающая небольшой грузик и крючок с насаженной на него рыбкой. Пользуются «спросом» у рыбы также мясо морских моллюсков и морские черви.

Для рыболовов-любителей особенно интересен краткий период от момента, когда основная масса паводковых мутных вод уже сойдет, до начала второй волны паводка, когда будет таять снег в сопках. Обычно он длится неделю, максимум две. Отрада для поклонников всех видов снастей, но прежде всего – для нахлыстовиков. Эффективны искусственные приманки в виде мальков рыб.

Пока будут оставаться ледовые кромки, на Тунайче ловят и звездчатую камбалу. Морская камбала начнет подходить к берегам позже, в середине мая, а в лагунах ее добывают раньше. Здесь попадаются особи до полуметра длиной и весом до двух килограммов! Вплоть до середины апреля на Тунайче отлично ловится морская малоротая корюшка и продолжается массовый лов сельди.

На весеннем льду особое внимание следует уделить безопасности – он ненадежен. Нелишне напомнить и о «краснокнижности» сахалинских тайменей. При поимке лучше отпустить рыбу обратно в воду. Во избежание неприятностей.

Семен РЕЧКИН.

Фото и видео: южно-сахалинцы Татьяна и Виктор, постоянные читатели «Советского Сахалина».

Фирменый рецепт от Виталия Никитина

Сахалинская селедочка правильного посола

Свежую сельдь предварительно промораживают в морозилке, после чего дают ей оттаять и приступают к приготовлению.

Первый способ – сухой посол. В миску укладываем хорошо промытую, но не чищенную рыбу, пересыпая слои заранее подготовленной посолочной смесью. В ее состав входят, из расчета на одну рыбку: по половине столовой ложки сахара и соли крупного помола, 4 горошины обычного черного перца и 1 горошина душистого. Кроме того, добавляем одну гвоздичку на каждые три рыбины и половинку лаврового листа на всю партию. Накрываем крышкой, используем какой-либо груз для гнета. В холодильнике рыбка просаливается до нужных кондиций за 7 дней, при комнатной температуре – за 3 дня. Готовую селедочку можно использовать в пищу сразу либо разложить в пакеты и разместить на хранение в морозилке.

Второй способ посола – в тузлуке, то есть в заранее приготовленном рассоле. Он готовится так: на 1 литр чистой воды берут 6 столовых ложек крупномолотой соли, 2 столовых ложки сахара, 4 горошины душистого и 12 – обычного черного перца, 1 гвоздичку и половину лаврового листа. Эту смесь обязательно нужно прокипятить и остудить. Полученного объема достаточно для засолки 8 – 9 селедок. Рыбу заливают этим тузлуком и держат до 10 дней в прохладном месте при температуре не выше плюс 3 – 4 градуса. Издревле верными признаками готовности сельди считаются покрасневшие рыбьи глаза и уплотненная тушка. Готовую сельдь также помещают в пакеты и отправляют в морозилку на хранение. Приятного аппетита!