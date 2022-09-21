Где прячется хищник? Клевое место

В конце сентября – начале октября сахалинские рыболовы-любители переключают внимание с морского побережья на внутренние водоемы. Основными объектами ловли становятся кунджа, голец, красноперка… Погода в этот период не отличается постоянством, возможны дожди с подъемом уровня вод в реках. Но для любительской рыбалки это не помеха. Вот что сообщил по этому поводу наш постоянный консультант Виталий Никитин.

Отправляясь на реку, желательно знать расположение горбушевых нерестилищ в нижнем и среднем течении. По соседству с ними, в ближайших ямах, часто захламленных корягами, наверняка держатся хищники – кунджа или голец. Спиннинг в таких местах бесполезен, гораздо эффективнее использовать поплавочную удочку и тампоны с икрой в качестве наживки.

В начале октября многие рыбы, находящиеся в реках, начинают мигрировать к местам зимовки. Прекрасное время для поклонников спиннинга, «бомбард» и поплавочных удочек. Им раздолье в устьях рек и на плесах на равнинных участках.

На Тыми и Поронае с началом захода на нерест кеты многие другие виды прячутся в труднодоступных местах с корягами. Хотя особенно крупные особи амурского язя, щуки, кунджи агрессивных самцов кеты не пугаются, остаются в основных руслах. Отличные трофеи!

В северо-западной части Сахалина в это время ловят ленка, хариуса и кунджу, которые также держатся неподалеку от нерестилищ лососевых.

Ближе к концу октября еще будет продолжаться подход кеты на нерест из моря в реки, а вместе с нею передвигаются неполово­зрелые, пропустившие нерест гольцы и кунджа. Мясо последних особенно ценится у рыболовов – оно розоватое, «морское».

Одновременно с этим в среднее течение рек с верховьев скатываются после нереста особи тех же видов. Но мясо у них белое, в среде рыбаков считается, что эта рыба не так хороша. В любом случае, рыбалка интересная и успешная.

В среднем и нижнем течениях рек перед тем, как отправиться в зимнюю спячку, жадно кормится красноперка. Хватает разные наживки, особенно икру лососевых во всех видах. Рыболову-любителю есть смысл прихватить с собой на рыбалку воблеры и блесны, а нахлыстовикам лучше использовать стримеры – наживки, имитирующие мальков рыб.

Семен РЕЧКИН.

Фирменные рецепты от Виталия Никитина

Уха из кунджи с сухариками

Настоящая уха, в отличие от рыбного супа, ценится гурманами за бульон, который должен передавать настоящие вкус и аромат рыбы. Для приготовления ухи из расчета на два литра воды потребуются: пара некрупных кунджин, луковица, морковь, три картофелины средних размеров, немного зелени, соль и черный перец по вкусу. Не забудьте про сухарики, они придадут блюду сытности и пикантности.

Если в вашем распоряжении свежепойманная речная кунджа, желательно протереть тушку, избавить ее от слизи, которая может превратить уху в заливное.

Первым делом готовят поджарку. На сковороде, предварительно добавив немного растительного масла, до золотистого цвета обжариваем измельченные репчатый лук и морковь. На завершающей стадии добавляем немного воды, пусть поджарка слегка потомится под крышкой.

Пару небольших кунджин чистим, удаляем жабры и внутренности, промываем, нарезаем ломтиками. В подсоленную воду отправляем нарезанный кубиками картофель, доводим до кипения и кипятим минут пять, после чего отправляем в кастрюлю рыбу и варим до готовности. Затем рыбу выкладываем в отдельную глубокую тарелку, а бульон с картофелем «доукомплектовываем» поджаркой, перчим по вкусу. При подаче к столу в горячий бульон добавляют измельченную зелень и сухарики, а отварную кунджу подают отдельно. Получается по сути два блюда: первое и второе.

Рыбный борщ

Рецептура рыбных супов обычно сложнее ухи. Можно приготовить борщ из горбуши, трески, минтая или нежирного синекорого палтуса. Из расчета на два литра воды понадобится чуть больше полкило рыбы, три спелых помидора, по одной штуке морковь и репчатый лук, полвилка капусты среднего размера, половинка лимона, соль и перец по вкусу.

Сначала готовим поджарку, как описано выше, но с добавлением помидоров. В кастрюлю с водой помещаем нарезанный кубиками картофель, доводим до кипения. Добавляем мелко нашинкованную капусту, затем рыбу, а на завершающем этапе – поджарку. Солим, перчим, выжимаем лимонный сок, даем покипеть борщу несколько минут. Желательно, чтобы картофельные кубики не потеряли своей формы, не разварились.

Некоторые любители острого вместо капусты используют ким-чи. В зависимости от сезона можно также использовать черемшу или молодые листики редиски. Приятного аппетита!