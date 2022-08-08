Где тонко, там рвется. Погода принесла неприятные сюрпризы пассажирам и транспортникам

Из-за сильных ливней в конце прошлой недели прерывалось движение поездов с севера на юг Сахалина и обратно. Окончательно его восстановили к концу суток в воскресенье, 7 августа.

Началось все с субботы, 6 августа. Осадки подмыли пути, и пассажирский состав из Поронайска в Южно-Сахалинск остановился на станции Тихой, 5 часов стоял без движения. Кто-то торопился на самолет, и поэтому людей вывезли в областной центр автобусами.

На следующие сутки, как раз в День железнодорожника, все повторилось – на Тихой снова застрял тот же поезд. Пассажиров снова доставляли до места назначения на автотранспорте. Река Тихая, протекающая рядом, разлилась настолько сильно, что залила пути. По словам очевидцев, не было видно даже шпал. Из-за этого движение остановили на участках от Тихой до Арсентьевки и от Тихой до Пугачево. Отменили все поезда, которые были в графике на этот день, в том числе из областного центра в Ноглики и обратно. Пассажирам вернули деньги. Привести пути в нормальное состояние смогли к концу суток праздничного дня. Как сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги, проблемный участок открыли в 23:18.

Погода проверила на прочность и отрезок железной дороги на западном побережье Сахалина. Ранним утром 5 августа недалеко от станции Томари подмыло пути. Один из вагонов пригородного состава, вышедшего из райцентра в Холмск, попал в выемку дорожного полотна, но, к счастью, не упал а только накренился. Из-за этого отменили все стоящие в выходной день в расписании поезда. По этому факту следователи проводят проверку.

От дождей в уик-энд пострадали автодорога Арсентьевка – Ильинское (движение по ней закрывали), а также улицы Томаринского района и частные домовладения. Ситуация находится на контроле местных и региональных властей.

На начало недели прогноз неутешительный – сахалинские синоптики предупреждают о сильном дожде.

Владимир ПАВЛОВ.