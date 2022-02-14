Гектар с «прицепом». Иногда он бывает обременительным для окружающих

Стремясь поскорей заселить необжитые территории, государство охотно раздает землю всем желающим.

По гектару в руки

За 6 лет, прошедших с запуска программы «Дальневосточный гектар», обладателями земельных участков в ДФО стали чуть более 100 тысяч россиян. На Сахалине число желающих получить бесплатную землю относительно невелико — всего около 7 тысяч человек. А больше всего энтузиастов насчитывается в Приморье — 26 тысяч.

Впрочем, от бюрократического беспредела не спасает даже безусловное лидерство. На днях стало известно, что в Приморье некоторые чиновники сознательно затягивали процедуру прохождения заявок на передачу дальневосточных гектаров в собственность, а потом на основании пропущенных сроков отказывали гражданам в оформлении документов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Полпред пообещал обратиться в генпрокуратуру, дабы подобные случаи не повторились в других регионах. А также озвучил возможную передачу госструктурам федерального уровня прав муниципалитетов по предоставлению дальневосточного гектара в собственность.

Неликвидность – это минус

Вот уже несколько дней география раздачи бесплатных земель расширяется новыми регионами. Так, с 1 февраля 2022-го всем без исключения россиянам стали доступны не только дальневосточные, но и арктические гектары. Максимально упрощена процедура подтверждения освоения участка через пять лет, как того требует ныне действующее законодательство.

Напомним, есть четыре способа такого подтверждения. На гектаре должен появиться объект завершенного или незавершенного строительства. Собственник обязан потратить не менее 30 тыс. рублей на деятельность, связанную с видом разрешенного использования участка. Можно пойти другим путем – постараться получить не менее 30 тыс. руб. дохода от реализации товаров, работ или услуг, произведенных на данном участке. Наконец, в соответствии с формой отчетности показать подробные результаты своей деятельности со дня заключения договора безвозмездного пользования.

Меньше всего желающих строить на своем гектаре что-нибудь основательное: большой дом, например, туристическую базу или тепличный комплекс. Причина проста – заняться строительством мешает полное отсутствие на участке электро-, газо-, водоснабжения… Гектары в границах населенных пунктов давным-давно выбраны, а новых участков поближе в обозримом будущем не предвидится.

Остались, надо признаться, наделы явно неликвидные, в местах, весьма отдаленных от элементарной цивилизации. Все надо начинать с нуля: создавать инфраструктуру самому либо объединяться с соседями, такими же гектарщиками, и подавать коллективную заявку в соответствующий муниципалитет. Для начала хотя бы на подведение электричества.

В конце минувшего года АО «Сахалинэнерго» приступило к строительству инфраструктуры для подключения к электросетям дальневосточных гектаров в Корсаковском муниципальном округе, находящихся вдоль дороги Лиственничное – Охотское. Суммарная мощность объекта — 4,5 МВт.

Но это, скорее, исключение, чем правило. Благие намерения у нас зачастую опережают реальные дела. Монтировать опоры электропередачи в сахалинской глухомани энергетики не станут, разве что за большие деньги, а их еще надо где-то взять. Да и газовщиков не привлекает перспектива делать отводки от магистрального газопровода для всех желающих.

Вот и числятся номинальные гектары на карте Родины, ожидая, когда их наконец-то разберут потенциальные переселенцы на Дальний Восток. Однако брать их особенно не торопятся. Большинство же гектаровладельцев просто не знает, что с этим участком делать.

Так что если из сотни дальневосточных гектаров осваивается хотя бы один, то и это можно считать удачей.

Ни туда, ни сюда

Проблемный гектар есть в Анивском городском округе — в границах села Успенское. Мы писали о нем в материале «Права им только снятся» («Советский Сахалин» № 49 от 17.07.2020 г.). Выделенный четыре года назад одному из местных жителей земельный участок давно уже стал притчей во языцех для проживающих в домах по улице Центральной. Дело в том, что в гектар оказалась включена и территория, которую местные жители ранее использовали для проезда техники и прохода на задние дворы своих собственных участков. С появлением же на кадастровой карте Успенского этого спорного дальневосточного гектара прежний путь для жителей оказался закрыт. Ни туда и ни сюда, что зимой, что летом.

Два года ушло на без­успешную переписку с городской администрацией, прокуратурой, областными структурами. Дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

— Прежний мэр Лазарев ушел в областное правительство, назначили нового главу, а он не в курсе дела. Спрашивать фактически не с кого, — рассказала нам жительница Успенского Татьяна Коляда. — Архитектор говорит, все, мол, у вас с этими гектарами в селе перепутано, никто здесь не разберется. Мне это совершенно непонятно: как можно призывать людей брать и осваивать гектары, когда прямо под носом порядка нет?

Судя по разговору с сотрудником отдела архитектуры и градостроительства администрации Анивского городского округа, эта федеральная программа выполняется весьма успешно. В январе 2022 года заявления на дальневосточный гектар подали 190 человек. А вот сказать что-нибудь по существу о решении проблемы с гектаром, осложнившим жизнь жителям улицы Центральной в селе Успенское, в отделе не смогли.

Все свелось к тому, что у местной власти нет полномочий для отслеживания ситуации с гектаром. И разбираться с ним некому. Вот выдать разрешение на очередной гектар, а потом красиво за это отчитаться — это пожалуйста…

Торфогрунт и ныне там

Но ведь гектары-то берут? Да, берут. Другое дело, для каких целей их используют. Хорошо, если построят ферму или теплицу. Такие примеры на Сахалине есть, хотя их и очень мало. В основном же, как показывает практика, земельные участки берут как бы про запас.

Хотя бывают и исключения, правда, не всегда приятные. Например, в 2020 году в Ногликском городском округе, недалеко от поселка Горячие Ключи, началось строительство объекта по размещению, хранению и переработке буровых шламов. И для этих целей было решено использовать земельный участок, полученный по программе «Дальневосточный гектар».

После вмешательства РОО «Экологическая вахта Сахалина» владелец земли отказался от сомнительного строительства. Буквально через несколько месяцев в селе Яблочное Холмского района были замечены машины, которые привозили торфогрунт и разгружали его… ну, конечно же, на дальневосточном гектаре! И даже не на одном, а сразу на двух. И это несмотря на то, что участки расположены в водоохранной зоне, рядом речка и морской пляж — место отдыха жителей не только Холмска, но и областного центра.

О «шламовых делах», которые творятся в Холмском городском округе, мы писали несколько раз, например, в материалах «Сделка, вызывающая вопросы» («Советский Сахалин» № 43 от 26.06.2020 г.) и «Сомнительное неведение» («Советский Сахалин» № 5 от 22 января 2022 г.). Казалось бы, все контролирующие службы давным-давно в курсе дела, но ничего не меняется, торфогрунт и ныне там.

Дальневосточный гектар должен радовать, а не огорчать, приносить пользу, а не ущерб, в том числе и экологии, и людям. Иначе и затевать это дело не следует.

Игорь КАЛИНИН.

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