Генеральная уборка под шум прибоя. В области продолжается череда субботников на пляжах и в популярных у туристов местах отдыха

Не за горами лето, сахалинцы и курильчане, а также многочисленные гости островной области предвкушают отдых на лоне природы в живописных местах. К началу сезона развернута масштабная генеральная уборка этих территорий.

В региональном министерстве туризма сообщили подробности. Уборка на побережьях организуется ежегодно, об этом знают и заранее готовятся все заинтересованные ведомства и волонтеры.

Первый субботник с участием сотрудников министерства прошел еще 22 апреля, в тот раз приводили в порядок участок морского побережья в черте Невельска. В дальнейшем подобные экологические десанты прошли в Аниве и Охотском, на берегах озера Тунайча и в селе Яблочном Холмского района, на пляже Садовники, в селах Новиково и Озерское, а также на маяке Анива. До конца мая остается еще два важных объекта – это территории, прилегающие к мысам Великан и Евстафия, оба расположены в Корсаковском районе.

В министерстве туризма уже сложилась собственная «спецгруппа» из неравнодушных сотрудников, активно участвующая в таких выездах. Кроме того, большую работу проводят районные власти, многочисленные добровольные помощники-волонтеры из областного центра и районов, а также специалисты регионального министерства ЖКХ и представители компаний-туроператоров.

Обычно на призывы, размещаемые в официальном телеграм-канале минтуризма, всегда бывает много откликов. В уборке побережья в бухте Тихой, например, участвовало не меньше полусотни волонтеров.

К сожалению, у нас пока нет возможности организовать их доставку к месту субботника на автобусе, люди приезжают на собственном транспорте. По линии муниципальных властей им предоставляют перчатки, мешки для мусора, другой инвентарь.

В ряде мест установлены контейнеры закрытого типа для сбора мусора, за это направление отвечает министерство ЖКХ.

По словам министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева, планируется совместными усилиями поддерживать чистоту на пляжах в течение всего летнего сезона.

Семен РЕЧКИН.

К слову

На недавнем совещании в региональном правительстве губернатор области Валерий Лимаренко подчеркнул важность вопроса:

– Нужно создать все необходимые условия для отдыха жителей и гостей региона… Этот вопрос буду держать на особом контроле, – резюмировал глава региона.

Желающие поучаствовать в экологических десантах к мысам Великан и Евстафия могут навести справки по телефону министерства туризма 8 (4242) 67-15-25.