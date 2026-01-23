Пятница, 23 января, 2026
«Гений места: Точка отсчёта». Выставка молодых художниц в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке

Выставка художественных работ «Гений места: Точка отсчёта» открылась в главной островной библиотеке 22 января.  Авторов объединяет интерес к цифровой графике и стремление выразить через неё связь человека с пространством.

Молодые сахалинские художницы Лиза, Алина и Наталья представили серию графических работ, созданных исключительно на цифровых планшетах. Для каждой из них этот проект стал настоящей творческой лабораторией, в которой они исследовали одну и ту же концепцию – «Гений места» – через призму собственного восприятия.

Экспозиция демонстрирует удивительное разнообразие интерпретаций: от лиричных зарисовок, вдохновлённых уникальной природой Сахалина, до абстрактных композиций, передающих внутреннюю энергию и атмосферу знакомых локаций. Посетители увидят, как современные технологии расширяют художественную палитру, позволяя создавать выразительные образы без привычных материалов – только свет, линия и цвет на экране.

Выставка будет интересна как ценителям современного искусства, так и тем, кто следит за развитием графического дизайна и цифровой культуры. Она станет частью более широкого культурного проекта «Гений места», направленного на осмысление связи между человеком, территорией и её символическим значением.

Экспозиция расположена радом с молодежным центром «Универсалка» (2-й этаж библиотеки) и будет работать до 19 февраля, сообщила пресс-служба учреждения.

