Генпрокуратура опротестовывает законность иностранного контроля в морском порту на Сахалине

Имя одного из ярких сахалинских руководителей 90-ых годов – Сергея Богданчикова, экс-инструктора Сахалинского обкома КПСС, позднее возглавившего на острове ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», фигурирует в громком судебном процессе.

Генпрокуратура инициировала иск в суд об обращении в доход государства бизнес-активов Сахалинского Западного морского порта в Холмске (совместное предприятие «Сахалин-Шельф-Сервис»). Из-за иностранного контроля над этим предприятием с ежегодной выручкой в 3 млрд. и имеющим стратегическое значение для обороны России и безопасности государства.

По данным газеты «Коммерсант», Сергей Богданчиков, используя служебное положение президента ПАО «НК «Роснефть, (им он являлся с 1998 по 2010 гг.), реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в Западном морском порту стоимостью в 900 млн. рублей за 44 тыс.

Сейчас, по материалам ведомства, бывший топ-менеджер имеет гражданство Кипра и Федерации Сент-Китс и Невис (Британское содружество), и статус иностранного резидента. Вместе с партнером, бывшим членом совета директоров ОАО «НК «Роснефть Сахалинморнефтегаз»

Марком Гарбером он контролирует 52,6 % долей в уставном капитале СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис».

Заседание по делу назначено в Сахалинском арбитражном суде на 31 марта.