Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что его ведомство арестовало и изъяло имущества на 62,2 млрд руб., добровольно погашенный ущерб составил 3,5 млрд руб. «В текущем году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей», —заявил он.
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