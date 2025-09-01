Героев Великой Отечественной пригласили на вальс…

Завтра (3 сентября) на танцевальной площадке в Южно-Сахалинском городском парке имени Ю. А. Гагарина состоится концерт, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны.

В его программу вошла большая часть номеров, исполненных вокалистами и участниками общественного движения «Сахалинский танцевальный мир» 9 Мая, когда страна праздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной. Это не обычный концерт и ни в коем случае не развлекательное шоу. Это, скорее, действо (а может, священнодействие?), будоражащее память и обостряющее чувства настолько, что кажется – время поворачивает вспять. Чего стоит только «Вальс с портретом отца»…

Этот танец будто звучал где-то за гранью реальности и воплотился благодаря усилиям услышавших его людей. Первой на его призыв откликнулась Татьяна Легкова, возглавляющая общественное движение «Сахалинский танцевальный мир». Ещё накануне 75-летия Великой Победы она стала задумываться о том, какой вклад она может внести в празднование этой даты. Тогда и родилась идея танцевального варианта шествия «Бессмертного полка» – вальса-парада с портретами фронтовиков. Основой для неё послужила глубоко личная история, главным героем которой стал отец Татьяны Легковой – Михаил Владимирович Игнатовский.

Он ушёл на фронт двадцатилетним парнем в декабре 1941-го, с честью прошёл боевой путь почти до самого окончания войны, дважды награждён орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», трижды был ранен… Третье, очень тяжёлое, ранение получил буквально за считанные дни до Победы. Когда многие фронтовики уже вернулись домой и занялись мирным трудом, битва лейтенанта Игнатовского продолжалась – долгие месяцы он провёл в госпитале, отвоёвывая собственную жизнь.

Вернулся в родное село инвалидом на костылях, но не обузой родителям. Устроился на работу, женился, родились сын и две дочери. Костыли со временем заменила трость, но преодолеть сильную хромоту было нереально – кости срослись так, что одна нога стала короче другой на десять сантиметров. А порой так хотелось закружиться в вальсе…

На сельских вечеринках, когда жена порывалась танцевать, Михаил останавливал – видно, не мог смириться с тем, что в ритме вальса её будет вести не он, а кто-то другой. Однако едва открылся в селе Дворец пионеров с разными кружками, сразу определил дочерей в танцевальный. В итоге одна из них стала хореографом и накануне юбилея Победы задумала постановку, в которой дети, внуки и правнуки героев войны исполняют танец с их портретами. Кроме хореографии, нужны были стихи, музыка и голос, оживляющие воспоминания.

– Тексты, предложенные сахалинскими поэтами, к которым я обращалась, были хороши, но не отражали того, что хотелось донести, – рассказала Татьяна Легкова. – А День Победы приближался, и тогда я позвонила старшей сестре Тамаре Борщёвой, которая любила писать стихи. Конечно, она говорила, что ничего не получится, но буквально через полчаса после нашего разговора позвонила и сообщила: стихи готовы. И это было то, что я искала!

Похожая история произошла и с сахалинским музыкантом и композитором Александром Лопатиным, к которому Татьяна обратилась с просьбой положить стихи на музыку. Обычно над мелодией приходится работать часами, а на этот раз она как будто сама собой сложилась за тридцать минут. Вальс буквально рвался в мир. Сахалинская певица Светлана Маслина-Козлова подарила ему свой голос и аранжировку, а участники танцевальных коллективов под руководством Татьяны Легковой исполнили вальс с портретами своих героев.

– Всем вместе нам удалось воплотить в жизнь эту идею. Хотя я какое-то время сомневалась, советовалась, мнения на этот счёт были разные. Но всё же решила осуществить задуманное. А вечером, когда легла отдыхать, очень явственно почувствовала присутствие отца совсем рядом. Показалось, что даже ощущаю прикосновение его руки, – поделилась дочь героя.

И это не фантазия. Чувства, внимание, эмоциональный настрой помогают приблизиться к тем, кто дорог, каким бы непреодолимым ни казалось разделяющее нас расстояние или препятствие.

С некоторых пор «Вальс с портретом» звучит для Татьяны и Сергея Легковых, для их детей и внуков ещё более проникновенно. Ведь в семье вырос новый герой: старший сын Андрей добровольно отправился в зону специальной военной операции. И хотя сердца родителей теперь не знают покоя, они не могут возразить против его аргумента: «Я должен быть достоин памяти деда».

А вальс продолжает жить, увлекая всё новых исполнителей. 3 сентября, кроме фотографий родственников-фронтовиков, тан­цоры поднимут над головой и портреты героев-дальневосточников, имена которых на слуху у сахалинцев и курильчан.

Я решила «пригласить» на танцплощадку брата своей мамы, с которым никогда не встречалась. Уже после первых репетиций с его портретом ощутила, будто меня действительно сопровождает кто-то очень надёжный. Именно подготовка к вальсу-параду побудила меня возобновить поиск информации о родственнике, и как будто кто-то помог мне в этом, – удалось узнать много нового. Подобное происходило и с другими участниками не­обычной постановки.

Завтра мы вновь повторим этот танец, всколыхнём память о прошлом. Мелодия, голос, ритм помогут настроиться на нужную частоту, выйти на связь с теми, кто нам дорог.

Евгения Шерешевская.